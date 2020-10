Slovan doma poľahky vyhral, pred Dunajskú Stredu sa však nedostal

Hlasy po zápase

Darko Milanič, tréner Slovana: "Vedeli sme, že súper bude hrať z obrany, takže sme chceli vysoko napádať. Podarilo sa nám rýchlo otvoriť skóre a to udávalo tón zápasu. Pridali sme ďalšie dva pekné góly a mohli sme dať aj štvrtý. Cez polčas sme hovorili o tom, aby sme nepoľavili, ale Sereď spravila zmeny, ktoré jej prospeli. My sme už neboli takí nebezpeční. Nemali sme im dovoliť toľko šancí, ale s tromi bodmi som spokojný, najmä za výkon z prvého polčasu."

Peter Lérant, tréner Serede: "My sme sa na tento zápas veľmi tešili. Trochu ma mrzí, že nás ovplyvnila prvá minúta, myslím si, že gólu predchádzal faul. To nám narušilo taktický plán, domáci dominovali a nedokázali sme sa cez to dostať. Pred druhým polčasom sme prestriedali, hrali sme dobre, mali sme viac šancí, z ktorých mohol padnúť gól. Treba uznať kvalitu súpera, ale myslím si, že sme ho potrápili, ak by sme neinkasovali tak skoro, mohlo to byť aj ináč."