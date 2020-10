Zákrok, ktorý nemá vo futbale miesto. Van Dijk vynechá mesiace

Holanďan sa zranil v derby proti Evertonu.

18. okt 2020 o 8:26 Miroslav Kováčik

BRATISLAVA. Futbalisti Liverpoolu síce predĺžili viac než desaťročnú neporaziteľnosť v mestskom derby s Evertonom, ale po sobotňajšom zápase (2:2) nemali veľa dôvodov na radosť.

Na pôde rivala dvakrát stratili jednogólový náskok, v závere ich systém VAR pre milimetrový ofsajd pripravil o víťazný gól a tiež na dlhé obdobie prišli o lídra defenzívy.

Holanďan Virgil van Dijk sa zranil už na konci piatej minúty po zrážke s brankárom Evertonu Jordanom Pickfordom.

Angličan išiel do súboja veľmi nešetrne a nebyť tesného ofsajdu obrancu Liverpoolu, bola by minimálne nariadená penalta v prospech hosťujúceho tímu.

Pravdepodobne by Pickford aj predčasne putoval pod sprchy.

Klopp: Nie je to dobré

Situácia však mala vážnejšie následky. Van Dijk musel o šesť minút neskôr striedať a viaceré anglické médiá hovoria o roztrhnutí predného skríženého väzu v kolene (ACL).

V takomto prípade by holandský obranca podľa webu beIN Sports vynechal sedem až osem mesiacov a chýbal Liverpoolu vo zvyšku sezóny.

"Nechcem povedať, že to Pickford chcel urobiť, ale nie je to spôsob, ako by sa mal brankár správať v šestnástke, pretože tam bol iný hráč," povedal na tlačovej konferencii po zápase tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.

"Ak by to nebol ofsajd, je to na sto percent penalta. Neviem, koľko zápasov v sérii hral Virgil. Hráva aj s bolesťou, ale teraz nemohol pokračovať. Nie je to dobré," doplnil.

Zákrok kritizujú odborníci

Na sociálnych sieťach sa večer objavila fotografia, ako Virgil van Dijk odchádza z nemocnice o barlách.

V drese Liverpoolu nevynechal ani jednu minútu v predošlých 74 ligových zápasoch a bol kľúčovým hráčom tímu na ceste za vytúženým majstrovským titulom v predošlom ročníku.

Zákrok na najlepšieho hráča Premier League v sezóne 2018/2019 odsúdil aj bývalý rozhodca Peter Walton.

"Van Dijk bol v ofsajde. Avšak, faul Jordana Pickforda je relevantný, aj keď už možno zaznel hvizd a hra sa zastavila. Hráči sú aj naďalej zodpovední za svoje konanie. VAR je tu na to, aby sa pozrel, či išlo o nebezpečnú hru.

Myslím si, že to bola nebezpečná hra a Pickford má šťastie, že za taký zákrok nebol vylúčený," cituje Waltona web inews.co.uk.

"Otrasný zákrok, ktorý nemá vo futbale miesto," napísal na twitteri britský novinár Jake Humphrey.

Požiadali o vysvetlenie

Fanúšikov Liverpoolu nepotešila ani situácia z nadstaveného času, keď pre naoko neviditeľný ofsajd Sadia Maného nebol uznaný gól Jordana Hendersona.

Tento moment opäť rozvíril debaty o systéme VAR.

Vedenie Liverpoolu dokonca oficiálne požiadalo zástupcov Premier League, aby vysvetlili, ktorá časť Maného tela sa brala do úvahy a tiež uviedli presný moment prihrávky Thiaga Alcantaru na senegalského útočníka.

Tím Jürgena Kloppa si tak nenapravil chuť po prehre s Aston Villou 2:7 a body stratil v druhom zápase za sebou. Naopak, Everton je na čele tabuľky, na konte má štyri víťazstvá a jednu remízu.