Hráčka Košíc o testovaní: Paličku som cítila až v mozgu

Musia absolvovať povinné testovanie.

18. okt 2020 o 13:31 Patrik Fotta

KOŠICE. Basketbalistky Young Angels Košice vedú po štyroch kolách spolu s Ružomberkom extraligovú tabuľku bez jedinej prehry.

V sobotu zmietli na domácej palubovke tím BK ŠK UMB Banská Bystrica 92:38.

Družstvá pred stretnutím prvýkrát absolvovali povinné testovanie na Covid-19, žiadna z hráčok nemala pozitívny výsledok.

Testovanie absolvovali košické basketbalistky v nemocnici v Šaci, v budúcnosti by ho však mohol vykonávať klubový lekár, čím by sa znížili náklady.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ťažia z dobrého žrebu

Košičanky boli pred zápasom jednoznačným favoritom, čo napokon aj potvrdili víťazstvom o 54 bodov.

"Pre favorita nikdy nie je jednoduché ísť do zápasu, v ktorom sa od neho očakáva viac ako od druhého tímu, ktorý môže iba prekvapiť. Začiatok nám úplne nevyšiel ale postupne sme sa do toho dostávali.

Súper nás prekvapil zónovou obranou, ale aj s tým sme sa dokázali vyrovnať a zvíťaziť," povedala so 14 bodmi najlepšia strelkyňa zápasu Kamila Plavnická.

Košičankám prial v úvode sezóny žreb a aj vďaka tomu okupujú čelo tabuľky.

"Dokázali sme z neho vyťažiť maximum. Tieto ľahšie zápasy berieme zároveň ako prípravu na tie náročnejšie, ktoré sú pred nami. Bola to pre nás dobrá previerka pred súbojmi s Ružomberkom a Piešťanmi," uviedla Plavnická.

Dalo sa to zvládnuť

Súvisiaci článok Jurčenková: V zahraničí som nemala vždy lepšie podmienky ako doma Čítajte

Hráčky museli pred stretnutím prvýkrát zvládnuť povinné testovanie na koronavírus.

"Bolo to dosť nepríjemné. Jednak to samotné vyšetrenie a tiež aj to, že sme sa museli dostaviť do Šace o 11:00, pričom väčšina z nás mala školu.

Keďže ale chceme pokračovať v extraligových zápasoch, budeme to musieť akceptovať a raz týždenne sa nechať otestovať.

Čo sa týka vyšetrenia, mala som pocit, že palička mi išla až do mozgu, ale dá sa to zvládnuť. Budeme si na to postupne zvykať," povedala Plavnická.

Jalčová vedela, do čoho ide

Testovanie absolvoval aj realizačný tím. Pre asistentku Ivanu Jalčovú nešlo o premiéru.

"Zažila som testovanie, keď som išla na operáciu s kolenom. Vedela som teda, do čoho idem. Nebolo to síce príjemné, ale sme radi, že sa nám to podarilo zorganizovať a vďaka tomu sme mohli zápas odohrať.

“ Musíme si na to len zvyknúť a rešpektovať to. „ Ivana Jalčová, asistentka trénera

Počula som, že nie všetky družstvá to dokázali v krátkom čase zabezpečiť. Musíme si na to len zvyknúť a rešpektovať to," povedala Jalčová.

Generálny manažér Košičaniek Daniel Jendrichovský verí, že v budúcnosti dostanú družstvá povolenie, aby ich mohli testovať kluboví lekári.

"Vzhľadom na krátkosť času sme testovanie zorganizovali v nemocnici v Šaci. Zúčastnilo sa ho celkovo 29 ľudí. Išlo o hráčky, realizačný tím a rozhodcov. Všetci mali negatívne výsledky.

Čakáme na povolenie, aby sme mohli pri ďalších testovaniach využiť klubového lekára, čím by sa znížili náklady," uviedol Jendrichovský.