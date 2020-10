Prestup do Juventusu padol, v Ríme mu majú ponúknuť predĺženie zmluvy

V tejto sezóne ešte neskóroval.

18. okt 2020 o 14:02 TASR

RÍM. Taliansky futbalový prvoligista AS Rím plánuje podľa Gazzetta dello Sport predložiť Edinovi Džekovi ponuku na predĺženie kontraktu do roku 2023.

Bosniansky kanonier má s rímskym klubom zmluvu do roku 2022 s ročným zárobkom 7,5 milióna eur.

Podľa Il Messaggero chce AS svojmu kapitánovi v novej zmluve výrazne zvýhodniť výkonnostné bonusy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Džeko mal náročný štart do novej sezóny. Tridsaťštyriročný útočník sa dohodol na zmluve s Juventusom Turín, ale napokon sa k majstrovi nesťahoval.

Ako náhrada mal totiž do AS za neho prísť Poliak Arkadiusz Milik, no ten nedostal zelenú od svojho zamestnávateľa SSC Neapol.

AS privíta v nedeľu v ligovom zápase Benevento, Džeko čaká na svoj prvý gól v sezóne.