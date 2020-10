Nové Zámky vysoko vyhrali a majú prvé body, Košice odštartovali sezónu

Hlasy po zápase:

Peter Oremus, tréner Zvolena: "Odohrali sme kvalitný zápas. Teší ma počet gólov po aktivite a tlačení sa smerom do bránky. Musíme popracovať na tom, aby sme neboli tak často vylučovaní. Vyrobili sme zbytočné fauly. Chlapci však splnili na ľade to, čo sme si povedali, podali adekvátny výkon a naše víťazstvo je zaslúžené.

Presilovky rozhodujú zápasy, využívame ich, čo ma tiež teší, no v tomto zápase rozhodlo i to, že sme dokázali ubrániť presilovky súpera. Ustáli sme oslabenia. Máme dobrý úvod do sezóny, je dôležitý na psychiku hráčov, takže sme radi, že môžeme byť na čele súťaže po piatich kolách."

Jan Šťastný, tréner Košíc: "Dobre sme vstúpili do zápasu, nebola badateľná naša 15-dňová nezohranosť. Prišla však presilovka domácich a tá nás dostala dole, inkasovali sme prvý gól, vzápätí do prestávky i druhý. Potom bolo vidieť, že sa Zvolenčania upokojili a udávali tempo zápasu.

Za stavu 4:0 po dvoch tretinách je to už ťažké, samozrejme hráči chcú aj s týmto stavom ešte niečo urobiť, no nešli nám nohy, prehrávali sme osobné súboje, často sme padali na ľad. Napriek tomu dávam klobúk dole pred chalanmi, že sa zmobilizovali v tretej tretine a vyhrali ju.

Tím ukázal charakter, dostal sa do zápasu a napokon je z toho prehra iba o dva góly, hoci sme prehrávali o päť. Po tom výpadku hernom i tréningovom nemôžem hráčom veľa čo vytknúť. Verím, že naše výkony sa zlepšia a v utorok doma proti Miškovcu vyhráme."

Miloš Kelemen, strelec dvoch gólov Zvolena: "Mohol som dať proti Košiciam hetrik, visel na vlásku, ale ušetril som aspoň sto eur do banku (smiech). V tej šanci na konci stretnutia ma pekne brankár vychytal betónom. Šance som mal aj v predchádzajúcich zápasoch, no nepadalo mi to tam.

Bol som z toho trošku zdeptaný. Takže som pred týmto zápasom vymenil hokejku, masér mi ju vybral a zdá sa, že dobre vybral. Dúfam, že sa tak skoro nezlomí. Verím, že sa som sa týmito gólmi chytil a bude mi to tam padať."