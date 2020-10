Nové Zámky vysoko vyhrali, majú prvé body

Hlasy po zápase /zdroj: RTVS/:

Martin Hrnčár, tréner Mikron Nové Zámky: "Hrali sme iba druhý zápas v sezóne, kým Trenčín je už rozbehnutý. Niekedy to preto v prvých dvoch tretinách vyzeralo akoby sme sa stretli iba včera, bolo to z našej strany veľmi slabé a ohromne nás podržal brankár Kiviaho. V tretej sme preto stiahli hru na tri formácie, zmenili sme taktiku a vyšlo nám to."

Ján Pardavý, tréner Dukly Trenčín: "Neviem ako mám takýto zápas zhodnotiť. Dve tretiny sme boli lepším tímom, súperov brankár podal výborný výkon. Naše presilovky, to je jedna katastrofa a to, čo sa stalo v tretej tretine musi mať nejaké následky. Niektorí hráči si tu nezaslúžia hrať."