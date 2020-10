Sassuolo otočilo duel v poslednej polhodine, AS Rím sa dostáva do formy

Kuckova Parma prehrala.

18. okt 2020 o 23:21 TASR

Zápas AS Rím - Benevento. (Zdroj: AP/Fabrizio Corradetti)

RÍM. Futbalisti Parmy v zostave aj so slovenským reprezentantom Jurajom Kuckom prehrali na ihrisku Udinese 2:3 v nedeľňajšom zápase 4. kola Serie A.

Víťazný gól domácich strelil v 88. minúte striedajúci argentínsky útočník Ignacio Pussetto. Kucka odohral za Parmu celé stretnutie.

Sassuolo zvíťazilo na pôde Bologne 4:3. V záverečnej polhodine dokázali otočiť duel vo svoj prospech z nepriaznivého stavu 1:3. Sassuolo zvíťazilo tretíkrát po sebe, vždy pritom strelilo štyri góly.

AS Rím sa po neúspešnom vstupe do sezóny dostáva do formy a pripísal si druhé víťazstvo po sebe. Nováčika z Beneventa doma zdolal 5:2 aj vďaka dvom gólom Edina Džeka.

Serie A - 4. kolo

AS Rím - Benevento Calcio 5:2 (2:1)

Góly: 35. a 78. Džeko, 31. Pedro, 69. Veretout (z 11 m), 89. Peres - 5. Caprari, 55. Lapadula

Udinese Calcio - Parma Calcio 3:2 (1:1)

Góly: 28. Samir, 52. Iacoponi (vlastný), 88. Pussetto - 26. Hernani, 70. Karamoh

/J. Kucka (Parma) odohral celé stretnutie/

https://www.digisport.sk/wp-content/uploads/2017/10/digitalz_iframe_test_2.html?vimeo_video_id=469520860

Spezia Calcio - AC Fiorentina 2:2 (1:2)

Góly: 39. Verde, 75. Diego Farias - 2. Pezzella, 4. Biraghi

FC Turín - Cagliari Calcio 2:3 (1:2)

Góly: 4. a 49. Belotti (prvý z 11 m) - 19. a 73. Simeone, 12. Joao Pedro, ČK: 87. Milinkovič-Savič (Turín)

FC Bologna - Sassuolo Calcio 3:4 (2:1)

Góly: 9. Soriano, 39. Svanberg, 60. Orsolini - 18. Berardi, 64. Djuričič, 70. Caputo, 77. Tomijasu (vlastný)

/L. Haraslín (Sassuolo) nefiguroval v zápise o stretnutí/