Z hráčov českej ligy hviezdy Premier League. Souček je nový Fellaini, tvrdí Mourinho

West Ham našiel lídrov tímu v Česku.

19. okt 2020 o 10:30 Michal Šášky

LONDÝN. Futbalový West Ham United naďalej stúpa tabuľkou Premier League. Po dvoch prehrách v úvode sezóny ťahá trojzápasovú neporaziteľnosť, hoci po štvrťhodine hry na pôde Tottenhamu prehrával 0:3.

Gól Son Heung-Mina v 45. sekunde a následne dva zásahy, o ktoré sa postaral Harry Kane, vystrelili sebavedomie domácich hráčov do nebies.

Na zem ich však zrazili tri zásahy hostí v záverečnej desaťminútovke.

Dramatický nedeľňajší súboj režírovali aj dvaja bývalí hráči Slavie Praha.

Stredopoliar Tomáš Souček patril medzi najlepších hráčov stretnutia, krajný obranca Vladimir Coufal poslal pred gólom na 2:3 strieľaný center, ktorý si tečoval do vlastnej siete Davinson Sanchez.

Zatienili debut hviezdneho hráča

V druhom polčase domáci futbalisti, vedomí si svojho náskoku, poľavili. V 72. minúte preto poslal tréner Tottenhamu José Mourinho prvýkrát do hry svoju hviezdnu letnú posilu Garetha Balea.

Walesan sa vrátil do svojho materského klubu po siedmich rokoch v Reale Madrid. Pohodlný náskok si však užíval iba desať minút, kým prišli gólové rany hostí.

Mohol byť hrdinom, ak by v druhej minúte nadstaveného času trafil po individuálnej akcii bránku. Pravidlo „nedáš – dostaneš“ však dokonale zafungovalo a Manuel Lanzini vyrovnal možno najkrajším gólom mesiaca.

Mourinho v pozápasovom rozhovore okamžite zahriakol novinára, ktorý sa ho chcel na Balea spýtať.

„Dobre sme vedeli, proti komu hráme. Musím West Ham pochváliť. Hlavne za to, ako verili až do konca. Mali šťastie, ale zrejme si ho zaslúžili,“ povedal portugalský tréner.

Veľký kompliment

Ani Mourinho neprehliadol dobré výkony českých futbalistov. Špílmachra Součka dokonca prirovnal k bývalej hviezde Evertonu a Manchestru United.

„David Moyes v ňom našiel nového Fellainiho,“ poznamenal.

Súčasný tréner West Hamu Moyes staval na službách Marouana Fellainiho počas svojho pôsobenia v Evertone. Po odchode na lavičku United ho priviedol do Manchestru za takmer 30 miliónov eur.

Neskôr Fellainiho často využíval aj Mourinho.

Souček patrí medzi kľúčových hráčov West Hamu a pevnú pozíciu v základnej jedenástke si vytvára aj krajný bek Coufal.

Hoci bol namočený do tretieho gólu Tottenhamu, zlepšeným výkonom v druhom polčase si vyslúžil od médií jedno z najlepších hodnotení v rámci svojho tímu.

Do West Hamu pritom prišiel iba začiatkom októbra. Dva dni po podpise zmluvy už hral v základnej zostave proti Leicesteru a kondične stíhal aj po dvoch reprezentačných zápasoch v Lige národov.

Pyšný Moyes

„Dnes som naozaj pyšný, že vediem tento tím. Som hrdý na to, ako dobre hráči hrali, ako sa udržali v zápase, ako sa nevzdali a hrali až do konca. Prehrávať na ihrisku Tottenhamu o tri góly a vyrovnať, to je veľký výsledok,“ komentoval Moyes.

West Ham výborne zvláda náročný harmonogram. Na ihrisku Arsenalu prehral len tesne, následne zo zápasov doma s Wolverhamptonom, na pôde Leicestru a Tottenhamu vyťažil sedem bodov.

V trende chce pokračovať, najbližšie ho však čakajú mimoriadne ťažké prekážky - najskôr na domácom trávniku Manchester City, potom majstrovský Liverpool na Anfielde.