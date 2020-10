Boston už podpísal ôsmeho obrancu, ale stále nie Cháru. Čo bude ďalej?

O Cháru sa zaujíma Colorado.

19. okt 2020 o 10:15 SITA

BOSTON, BRATISLAVA. Hokejový Boston potvrdil podpis dlhodobej zmluvy s Mattom Grzelcykom, s ktorým sa dohodol na štyri roky za 14,75 mil. USD s ročným platom 3,6 milióna.

Znamená to, že 26-ročný obranca sa vyhol arbitrážnemu konaniu.

Zároveň už majú pod zmluvou osem obrancov, ale stále nie Zdena Cháru.

Dvere skôr otvorené ako pribuchnuté

Štyridsaťtriročný veterán údajne má mať posledné slovo v rokovaniach o novej zmluve v tíme, ktorému z pozície kapitána na ľade šéfoval 14 sezón a v roku 2011 ho priviedol k zisku Stanleyho pohára.



"Pravidelne sme rokovali so Zdenom aj jeho agentom Mattom Keatorom. Teraz čakáme, aby iniciovali svoje ďalšie kroky. Mám dobrý pocit z toho, že sme nechali Zdena urobiť rozhodnutie o svojej budúcnosti," uviedol pre 985thesportshub.com generálny manažér Boston Bruins Don Sweeney.

Podľa Sweeneyho sú dvere pre dohodu oboch strán skôr otvorené ako pribuchnuté. Ak by Chára alebo druhá strana už nechceli komunikovať, zrejme by to povedali priamo a zbytočne nenaťahovali čas.

"Obe strany si za ostatné roky vytvorili vzťah, v ktorom je hráč ochotný akceptovať krátky kontrakt s nižším platom, aby mal tím uvoľnené zdroje na ďalšie budovanie mužstva," tvrdia zámorské zdroje.



Najstarší hráč NHL Chára okrem zisku Stanley Cupu v roku 2011 si s Bostonom zahral vo finále bojov o najprestížnejšiu klubovú hokejovú trofej aj v rokoch 2013 a 2019.

V uplynulej sezóne rodák z Trenčína nazbieral 14 bodov za 5 gólov a 9 asistencií a na ľade napriek svojmu pokročilému veku v priemere strávil 21:01 min.

Jeho dôležitosť sa síce oproti minulosti znížila, ale stále patril medzi najviac nasadzovaných hráčov počas oslabení.

Odchod po 14 sezónach?

O Cháru sa už začínajú zaujímať aj iné kluby v NHL.

Voľného hráča s nie drahou zmluvou by potrebovalo aj Colorado a podľa Toma Huntera z Mile High Hockey by Avalanche mohli mať záujem o jedného z dvojice Sami Vatanen - Zdeno Chára.

"Slovák bol líder bostonských tímov, ktoré bojovali o Stanleyho pohár, preto sa zdá ťažké pre Cháru aj Bruins posunúť sa ďalej.

Podobne ako Joe Thornton, aj Chára už má vrchol za sebou, ale pri lacnom kontrakte by bol decentnou voľbou pre hĺbku obrany, ktorá bude v budúcej sezóne dosť mladá,“ skonštatoval Hunter, cituje ho portál slovaknhl.sk.

"Mať možnosť alternovať Cháru a Iana Colea v pozícii šiesteho obrancu tímu by mohla byť možnosť, ako maximalizovať výkonnosť v sezóne, ktorá by mala byť zhustená," dodal Hunter.