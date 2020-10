Hudáček vychytal prvý shutout v sezóne, český spoluhráč ho vychválil

Zápas sledovalo takmer 4 500 divákov.

19. okt 2020 o 11:27 SITA

BRATISLAVA. Slovenský hokejový brankár Július Hudáček sa vo svojom siedmom zápase novej sezóny dočkal druhého víťazstva a zároveň prvého shutoutu.

Skúsený 32-ročný gólman v službách Spartaka Moskva zlikvidoval všetkých 26 striel, ktoré na neho smerovali z hokejok hráčov Dinama Minsk v nedeľňajšom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL).

Jeho tím zvíťazil v Minsku 3:0 a v tabuľke Západnej konferencie KHL mu patrí ôsma priečka.

V Minsk Arene si zápas naživo pozrelo 4459 divákov, keďže v KHL je aj počas pandémie koronavírusu povolený počet divákov zodpovedajúci určitému percentu z kapacity štadióna.



"Nebol to jednoduchý zápas. V prvom rade chcem pochváliť brankára Hudáčka, ktorý nás po celý čas držal v hre," chválil Slováka český útočník Spartaka Moskva Lukáš Radil.

"O výsledku rozhodla naša lepšia hra v presilovkách a oslabení a aj v tomto spomeniem Hudáčka a jeho zákroky počas presilových hier súpera. Celkovo sme mali trochu viac šťastia ako súper," citoval Radila web championat.com.

Práve český útočník bol okrem Hudáčka ústrednou postavou tímu Olega Znaroka, keďže dva góly strelil (druhý do prázdnej bránky na 3:0) a pri treťom mal podiel ako asistent.

Pre úplnosť treba dodať, že v tíme Minska absentovalo zväčša pre pozitívne testy na koronavírus až deväť zahraničných hráčov a okrem domácich Bielorusov si v zápase zahral iba americký obranca Brennan Menell.

"Koronavírus vie nebezpečne zasiahnuť do zostavy. Súper si tým prechádza teraz, my sme to mali pred mesiacom. Všetkým želám skoré uzdravenie," dodal Radil.



Július Hudáček v novej sezóne KHL zatiaľ nie je jasná jednotka Spartaka Moskva.

Zo 16 zápasov svojho tímu zasiahol len do siedmich a na konte má dve víťazstvá s priemerom inkasovaných gólov 2,58 a úspešnosťou zákrokov 90,71%.