Zmenil názor. Ramsay ostáva, Šatan oznámil aj meno jeho asistenta

MS v hokeji U20 a MS v hokeji U18

"Chlapci z 'dvadsiatky' zostanú v kluboch a budú hrať zápasy tam. Do decembra už budú mať program, tento rok budú asi veľmi dlho spolu a tým, že majú byť v bubline, musíme zabezpečiť podmienky, aby boli zavretí spolu. Aby trénovali aspoň týždeň pred odchodom do Kanady, kde budú znovu otestovaní a pôjdu na nejaký čas do bubliny, kým im umožnia ísť na turnaj.

Tento rok to budú mať náročnejšie časovo aj logisticky. No plán je tieto MS odohrať a urobíme všetko pre to, aby sa na nich mohli zúčastniť.

Čo sa týka osemnásťročných, tiež nemám veľmi dobré správy. IIHF zatiaľ nerozhodla o tom, či sa MS, ktoré máme na budúci rok naplánované a ktoré už boli o rok odložené, budú alebo nebudú konať. Mali by sme sa to dozvedieť v priebehu niekoľkých týždňov," uviedol.