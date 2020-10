Basketbalisti dostanú testy od zväzu, volejbalisti si ich musia kúpiť sami

Kompenzácie majú kluby dostať do konca mesiaca.

19. okt 2020 o 19:54 Patrik Fotta

BRATISLAVA. Finančná pomoc pre športové subjekty vo výške dvoch miliónov eur by sa už čoskoro mala začať prerozdeľovať zväzom a tie ju následne pošlú klubom.

Slovenská basketbalová asociácia (SBA) informuje, že na účtoch tímov z najvyššej mužskej a ženskej súťaže by mali byť financie najneskôr koncom októbra.

Klubom zároveň SBA prerozdelí celkovo tisíc antigénových testov tak, aby mohli pred každým kolom otestovať svojich hráčov a realizačné tímy.

Odlišná situácia je v Slovenskej volejbalovej federácii (SVF), ktorá klubom prerozdelila finančnú pomoc ešte za prvú vlnu pandémie.

Z nej majú kluby čerpať prostriedky aj na nákup testov, ktoré by im mali byť vykompenzované v druhej fáze pomoci.

Menej ako 10 eur za test

Basketbalové kluby dostanú v najbližších dňoch testy, ktoré pre ne zakúpila SBA.

„Podarilo sa nám zakúpiť celkovo tisíc antigénových testov, ktoré budeme distribuovať extraligovým klubom mužov a žien. Malo by im to vydržať asi do konca mesiaca. Potom nastane celoplošné testovanie Slovenska a následne uvidíme, aké kroky podnikne vláda,“ povedal generálny sekretár SBA Andrej Kuffa, ktorý nechcel konkretizovať cenu za jeden test.

„Vyšlo nás to na menej ako 10 eur za jeden test. Nenakúpili sme tak dobre ako vláda, ktorá zaobstarala 10 miliónov kusov testov, pričom priemerná cena na jeden vychádzala na 3,9 eura. Boli by sme radi, ale aj napriek tomu si myslím, že sme ich nakúpili výhodne,“ skonštatoval.

V poslednom kole, ktoré sa odohralo počas minulého víkendu, si kluby mužskej a ženskej najvyššej súťaže ešte zabezpečili testy vo vlastnej réžii.

„Mám informáciu, že všetci, ktorí boli testovaní, mali negatívne výsledky. Máme z toho, samozrejme, radosť a veríme, že v nastolenom trende budeme pokračovať aj ďalej. Testovať sa bude podľa platného manuálu. Rátame s tým, že nakúpime aj ďalšie testy, keď si to bude situácia vyžadovať. Rátame s tým, že jednému klubu bude stačiť okolo dvadsať testov na jedno pretestovanie. Finančne by sme to mali zvládnuť takýmto spôsobom do konca roka,“ uviedol Kuffa.

Testovať môže aj klubový lekár

V mužskej SBL zvažovali zmenu hracieho formátu na piatok a nedeľu tak, aby jedno testovanie platilo na dve kolá.