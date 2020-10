Pred dvoma rokmi ohlásila koniec. Skúsená Slovenka bude opäť reprezentovať

Tréner by hral radšej vo februári.

19. okt 2020 o 21:44 TASR

BRATISLAVA. Tréner slovenskej ženskej basketbalovej reprezentácie Juraj Suja nominoval 24 hráčok na kvalifikačné stretnutie o postup na majstrovstvá Európy 2021 proti Holandsku (12. novembra).

Novembrové asociačné termíny sa na základe rozhodnutia Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) hrajú v tzv. "bubline".

Radšej by hral vo februári

Slovenky čaká v rámci tohto obdobia len jeden duel v H-skupine, v Amsterdame si zmerajú sily s domácou reprezentáciou.

"Môj názor je taký, že by som bol radšej, keby sa to posunulo na február a odohralo by sa viac zápasov. Nie som z toho nadšený, ale musíme sa s týmto všetkým zmieriť," uviedol Suja pre TASR.

"Stráca sa domáce prostredie, diváci budú chýbať. Celkovo to bude špecifické - testovanie, tréningy a všetko okolo toho. Polovica družstva príde rovno do Amsterdamu. Pre dievčatá je to rozptýlenie, bude to veľmi náročné, ale skoro každý má rovnaké podmienky," doplnil.

Jurčenková ohlásila návrat

V jeho 24-člennej širšej nominácii nechýbajú všetky dôležité hráčky, v menoslove je však aj viacero nových tvárí. Najdôležitejšou správou je návrat Anny Jurčenkovej do reprezentácie.

Tridsaťpäťročná pivotka v októbri 2018 oznámila koniec reprezentačnej kariéry.

"Vždy sa snažíme dať dokopy to najlepšie, čo môžeme a máme k dispozícii. Jedna vec určite stojí za zmienku, a to je Anna Jurčenková. Pozitívne reagovala, je momentálne doma a ochotná prísť. Myslím si, že má čo ponúknuť tomuto družstvu," uviedol reprezentačný kouč.

Jeho zverenkyne majú zatiaľ za sebou len jeden zápas (prehra 59:73 s Maďarskom), v H-skupine sú tak na poslednej priečke. Na európsky šampionát postupujú priamo víťazi skupín a päť najlepších družstiev z druhých miest.

Širšia nominácia na zápas Holandsko - Slovensko v kvalifikácii o postup na ME v basketbale 2021

Hráčky:

Terézia Páleníková,

Natália Martišková,

Vanda Kozáková,

Alexandra Hašková (všetky Piešťanské Čajky),

Anna Jurčenková,

Michaela Balážová,

Denisa Blanárová (všetky Young Angels Košice),

Timea Sujová,

Simona Marcová,

Laura Horvátová (všetky ŠBK Šamorín),

Miroslava Praženicová,

Radka Stašová (obe MBK Ružomberok),

Barbora Bálintová,

Angelika Slamová (obe Arka Gdyňa/Poľ.),

Lucia Hadačová,

Veronika Remenárová (obe KP Brno/ČR),

Nikola Dudášová (1KS Sleza Vroclav/Poľ.),

Žofia Hruščáková (Galatasaray Istanbul/Tur.),

Sabína Oroszová (Allianz Geas Sesto San Giovanni/Tal.),

Ivana Jakubcová (Gesam Gas Le Mura Lucca/Tal.),

Tereza Sedláková (Kemegal Cortegada/Šp.),

Stella Tarkovičová (SBŠ Ostrava/ČR),

Nikola Kováčiková (University of Pennsylvania/USA),

Alica Moravčíková (BasCats USC Heidelberg/Nem.)

Realizačný tím: