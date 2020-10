Sexuálny škandál znamenal koniec. Francúzi sa už na ľad nevrátia

Športová dvojica ohlásila koniec kariéry.

20. okt 2020 o 0:32 Titanilla Bődová

PARÍŽ, BRATISLAVA. Nad ľadovou plochou doznievali posledné tóny rockovo prearanžovanej večnej skladby Paula Simona Sound of Silence a Ostravar Aréna vybuchla do mohutných ovácií.

Francúzska športová dvojica Vanessa Jamesová a Morgan Cipres práve predviedla životnú jazdu.

Fanúšikovia krasokorčuľovania poznajú, keď sú svedkami výnimočného momentu. Tento voľný program vyniesol Francúzov na bronzovú priečku na majstrovstvách Európy 2017 v Ostrave.

Bola to ich prvá medaila na najvyššej úrovni, a hoci neskôr získali aj jagavejšiu, práve Sound of Silence zostal ich nezabudnuteľnou, ikonickou jazdou.

Jamesová a Cipres do svojej kolekcie už žiadnu ďalšiu medailu nepridajú – prednedávnom ohlásili koniec kariéry.

Nechcel ublížiť partnerke

Viackrát ho zvažovali aj v minulosti. Čakali dlho, kým prerazili.

Jamesová, narodená v Kanade, reprezentovala na začiatku kariéry Spojené štáty americké i Veľkú Britániu v kategórii žien.

Neskôr sa dala na športové dvojice. S Francúzom Yannickom Bohneurom súťažila aj na zimnej olympiáde vo Vancouvri.

Boli prvou športovou dvojicou tmavej pleti v histórii olympijských hier, ale ich partnerstvo sa rozpadlo.

Cipres začínal v kategórii jednotlivcov a do skúšky s Jamesovou nemal žiadne skúsenosti so športovými dvojicami. „Ó, bože, ó, bože,“ vzdychal pred odhodenými skokmi. Nechcel ublížiť partnerke.

Jamesová vraj už vtedy vedela, že to medzi nimi bude klapať.

V prvej spoločnej sezóne vôbec nesúťažili, aby sa Cipres naučil všetky charakteristické párové prvky. Debutovali v ročníku 2011/2012, ktorý vyvrcholil domácim svetovým šampionátom v Nice.

Obsadili 16. miesto a netušili, či ich zväz bude naďalej podporovať. Chceli sa rozísť, no nakoniec si povedali, že by to bolo unáhlené rozhodnutie.

Znovuzrodenie v Amerike