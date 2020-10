Pandémia prideľuje fanúšikov. Obhajca bez nich, v Kyjeve bude vyše 20-tisíc ľudí

Bizarná situácia nastane v Midtjyllande.

20. okt 2020 o 11:47 SITA

BRATISLAVA. Až doteraz sa za zjavnú deliacu čiaru vo futbalovej Lige majstrov považovalo finančné zázemie, ktoré rozdeľovalo kluby na rozprávkovo bohaté a tie ostatné.

Pandémia koronavírusu však v súčasnosti nastavuje nový rozdiel, a tým je prítomnosť fanúšikov na tribúnach.

Zatiaľ čo v minulosti bolo bežné, že zápasy Ligy majstrov boli vo všetkých krajinách vypredané, súčasné protiepidemiologické opatrenia povoľujú rozličný počet ľudí na tribúnach.

V Kyjeve ticho nebude

Na siedmich zo šestnástich štadiónov, kde sa budú v utorok a stredu hrať prvé zápasy skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021, bude povolený určitý počet divákov na tribúnach.

Najviac ľudí vpustia na Olympijský štadión v ukrajinskom Kyjeve, kde miestne Dinamo privíta talianskeho majstra Juventus Turín.

Na základe rozhodnutia ukrajinského ministra zdravotníctva by ich byť viac ako 20 000, čiže 30% z kapacity 70-tisícového stánku.

Semifinalista z uplynulej sezóny RB Lipsko zažil v pondelok mierny šok. Namiesto pôvodne "odklepnutých" 8500 divákov si zápas s Basaksehirom Istanbul bude môcť naživo pozrieť iba 999 ľudí.

Dôvodom je zmena pandemickej situácie v Lipsku a sprísnenie opatrení miestnym úradom verejného zdravotníctva.

Isté je, že na žiadnom štadióne sa nepredstavia fanúšikovia hosťujúceho tímu a domácich môže byť maximálne do 30% kapacity stánku.

Nepriaznivá situácia v Bavorsku

Najviac fanúšikov spomedzi zástupcov piatich najväčších európskych futbalových líg zavíta v utorok na Roazhon Park vo francúzskom Rennes.

Tam zavíta ruský FK Krasnodar, pričom v súboji dvoch nováčikov v skupinovej fáze Ligy majstrov sa očakáva 5000 fanúšikov.

Na talianskych štadiónoch v Ríme a Miláne by mala byť povolená tisícka priaznivcov. Medzi tými, ktorí budú musieť hrať pred prázdnymi tribúnami, bude aj obhajca trofeje Bayern Mníchov.

Duel proti Atléticu Madrid v Allianz Arene diváci naživo neuvidia, keďže pandemická situácia je v Bavorsku výrazne horšia ako v iných častiach Nemecka.

Barcelona s požiadavkou neuspela

Stredajší zápas RB Salzburg - Lokomotiv Moskva sa má hrať pred 3000 divákmi, no po aktuálnom sprísnení opatrení rakúskou vládou to bude od piatka pre ďalšie zápasy už len 1500.



Na zápasoch najvyššej ruskej súťaže môžu diváci zaplniť štadióny do 50% kapacity, ale v Lige majstrov sa musia uspokojiť s 30 percentami.

Gazprom Arena má kapacitu 68 000 divákov, utorkový zápas Zenit Petrohrad - Club Bruggy si priamo na štadióne pozrie približne 20 000.

"Klub už verejne požiadal fanúšikov, aby mali na tvárach masky a na rukách rukavice," pripomína AP.

Žiadni fanúšikovia na zápasoch nebudú v Anglicku a Španielsku. Britská vláda celoplošne stopla divákov na všetkých športových podujatiach.

Vedenie FC Barcelona požiadalo regionálne úrady, aby im dovolili aspoň tisícku divákov na stredajší zápas s Ferencvárosom Budapešť.

Španieli totiž nedávno predstavili plán postupného návratu fanúšikov na tribúny. Katalánci neuspeli, čiže zápas sa bude hrať na prázdnom Camp Nou, ktorý má kapacitu 99 354 divákov a dvakrát hostil finále Ligy majstrov.

Rovnako nekompromisný bol aj postoj francúzskych autorít v súvislosti so zápasom Paríž Saint-Germain - Manchester United. Šláger utorkového programu sa bude hrať na prázdnom parížskom štadióne Park princov.

V Dánsku majú prednosť VIP hostia

Úplne bizarná situácia nastane v dánskom Midtjyllande, ktorý absolvuje v stredu svoj debut v Lige majstrov proti Atalante Bergamo.

Oficiálne to bude bez divákov, hoci dánske pravidlá povoľujú účasť piatim stovkám ľudí vrátane hráčov a členov realizačných tímov.

Kluboví funkcionári sa napokon rozhodli, že do predaja nedajú žiadne lístky a na štadión pozvú asi len stovku sponzorov a VIP hostí.



Prítomnosť fanúšikov na tribúnach niektorých zápasov ešte neznamená, že si budú môcť robiť, čo chcú. Podľa zdravotného protokolu UEFA sa bude prísne strážiť dodržiavanie sociálneho odstupu na tribúnach.

"V prípade, že fanúšikovia budú ignorovať pridelené miesta a budú sa zgrupovať vo väčších skupinách, musia rátať s disciplinárnymi sankciami.

Trestať sa bude aj v prípade, že návštevníci zápasov budú svojou prítomnosťou ohrozovať tímové bubliny napríklad blízkym kontaktom počas osláv gólov," informovala UEFA.