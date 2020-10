Michalovce už opäť trénujú. Chudý: Karanténa bola ubíjajúca

K mužstvu sa pripojil aj Kanaďan Louis, Spilar skončil.

20. okt 2020 o 13:42 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. HKM Zvolen a Dukla Trenčín. To sú posledné dve mužstvá najvyššej hokejovej súťaže, v ktorých sa ešte neobjavil ani jeden pozitívny prípad na ochorenie COVID-19.

Iba dva zo šiestich ligových zápasov doposiaľ odohrali Michalovce, kde mali pozitívne testy už tri dni po štarte nového ročníka.

V pondelok podvečer, teda presne po dvoch týždňoch, však tím opäť začal trénovať takmer v kompletnom zložení.

A piatok konečne Michalovce nastúpia na ďalší zápas. Pocestujú k najbližšiemu ligovému súperovi, čaká ich derby v Košiciach.

Oddych to rozhodne nebol

Zemplínčania putovali do karantény hneď po víťaznom stretnutí v Banskej Bystrici, keď bol pozitívne testovaný jeden z členov realizačného tímu.

Po pretestovaní celého kádra predminulý piatok vyskočilo ďalších 17 prípadov ochorenia. Väčšina hráčov nemala žiadne príznaky ochorenia, nanajvýš mal niekto jeden či dva dni zvýšenú teplotu.

"My z realizačného tímu sme boli nakazení všetci. Hráčov bolo okolo desať," priblížil tréner Dukly Miroslav Chudý. Aj on ochorenie prekonal.

"Našťastie, tiež som bol bezpríznakový. Som rád, sme to zvládli celkom dobre," podotkol.

Karanténu strávil Chudý doma v Banskej Bystrici.

"Nebolo to príjemné, opäť sme stáli a netrénovali, nevplývalo to dobre ani na psychiku. Neprial by som to nikomu, každý chce normálne žiť.

Oddych to rozhodne nebol. Ani v záhradke som nemohol nič robiť, keďže stále pršalo. Bolo to ubíjajúce," opisuje tréner.

Verí, že najbližšie zápasy budú hrať

Ambiciózny tím už má vynútenú koronaprestávku za sebou a Chudý verí, že na dlhší čas budú mať od tejto pliagy pokoj.

"Koronavírus asi neobíde žiadne mužstvo. Pri pravidelnom testovaní je veľká pravdepodobnosť, že sa stále niekto pozitívny objaví. Myslím si, že takto to bude vyzerať asi celú sezónu," predpovedá.

"Po novom, ak bude nejaký hráč pred zápasom v tíme pozitívny, pôjde do karantény iba on a nie celé mužstvo, takže zvyšok bude môcť pokračovať. Ale keď opäť vyskočia viacerí, tak musíme ísť všetci," doplnil Chudý.

Negatívne testovaní hráči Dukly sa vrátili na ľad už minulú stredu a tento utorok sa už tím zišiel v plnej sile. Chýbali iba juniori, ktorí sú ešte stále v karanténe.

"Tešíme sa z návratu, veď každý chce trénovať a hrať. Pevne dúfam, že nič sa do piatku a ani do nedele už neudeje a v Košiciach a doma proti Zvolenu nastúpime," zaželal si 58-ročný tréner.

Káder je nateraz uzavretý

Do tréningového procesu Michaloviec sa zapojila už aj najnovšia posila 33-ročný kanadský obranca Mark Louis, ktorý mal tiež negatívny test na koronavírus. V tíme je zatiaľ na skúške.

"Po tom, čo nám ešte v lete vypadol Jurij Repe, sme hľadali defenzívny typ obrancu, lebo ofenzívnych máme dosť.

Mark tieto predpoklady spĺňa, je to tvrdý a nekompromisný hráč, dobrý korčuliar, výborný v defenzíve. Potrebuje však ešte dotrénovať, lebo od marca nebol na ľade," povedal Chudý.

Jedna zmena sa udiala aj opačným smerom, v tíme skončil skúsený útočník Gabriel Spilar, ktorý sa zranil.

"Vynechá celú sezónu, keďže ide na operáciu s kolenom. Náhradu za neho už zháňať nebudeme, krátko pred štartom ročníka totiž prišiel Matej Češík.

Útočníkov máme dosť, k dispozícii sú aj juniori Jakub Ragan alebo Matej Farkaš. Aj keby prišli zranenia či pokles formy, je z čoho vyberať. Káder je nateraz uzavretý," dodal Chudý.