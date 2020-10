Vlani do posledného kola bojovali o záchranu. Teraz sú senzáciou Európy

Čo sa udialo a udeje v Anglicku.

20. okt 2020

BRATISLAVA. Televízie neprinášajú v súčasnej dobe veľa pozitívnych správ. Ale správny športový fanúšik dobre vie, ako si dopriať radosť i potešenie.

Priame prenosy z anglickej Premier League sú dokonalou zábavou.

Prvé body do tabuľky si konečne pripísali Sheffield United, Fulham aj Burnley, ale piate hracie kolo toho ponúklo oveľa viac.

Derby, aké má byť

Naposledy vstupoval Everton do tzv. Merseyside derby ako líder súťaže ešte v roku 1989. Goodisonov Park ponúkol skvelý zápas, ktorý mal v sebe všetko, čo by sme očakávali od prestížneho súboja o Liverpool.

Ponúkol napätie, červenú kartu, neuznaný víťazný gól, prepísané štatistiky, štyri strelené góly, sporný systém VAR a určite milióny fanúšikov pri televíznych obrazovkách po celom svete.

S bodom sú určite viac spokojní hráči Evertonu, ktorí v lige ešte neprehrali. Mohamed Salah vstúpil do klubu 100-gólových a domáci D. C. Lewin sa k nemu zatiaľ blíži raketovým tempom.

Sedem strelených gólov je skvelou vizitkou mladíka, ktorému môže patriť práve táto sezóna. Zbiera ocenenia, získava si rešpekt a uznanie a je ťahúňom nielen Evertonu, ale nádejným útočným žolíkom aj reprezentácie Anglicka.

Diskutované budú určite sporné momenty a najmä zákrok Jordana Pickforda na Virgila van Dijka, ako aj neuznaný gól Jordana Hendersona v nadstavenom čase.

Holandský líder obrany Van Dijk nevynechal z ostatných 74 zápasov ani minútu, ale čaká ho operácia kolena a predčasný koniec sezóny.

Po dvoch bezgólových derby dueloch na trávniku Evertonu sme tak konečne videli atraktívny súboj tradičných rivalov, pričom Liverpool v nich neprehral už viac ako desať rokov (Everton – Liverpool 2:2).

Šok na Stamford Bridge

Po dvoch parádnych a zároveň prvých ligových góloch Tima Wernera to vyzeralo na jasnú záležitosť pre Chelsea. Napokon z toho bola ďalšia remíza 3:3 a zbytočná strata bodov v nadstavenom čase.

Hostia zo Southamptonu dvakrát prehrávali, ale vybojovali cenný bod do tabuľky a navyše ani po tretíkrát tam neprehrali.

Najväčšiu „radosť“ po zápase mala možno iba telekomunikačná firma „3“, sponzor domáceho tímu, lebo číslo tri bolo témou napínavého duelu.

Za domácich debutoval Ziyech, za hostí opätovne Walcott, ale až deväť inkasovaných gólov je zlou vizitkou pre obranu tímu, ktorý má vysoké ambície.

Frank Lampard bol po zranení Mendyho nútený do brány postaviť „odsúdeného“ Kepu, ale predpokladané tri body z toho napokon neboli.

Odkedy prevzal manažérsky post, sú defenzívne štatistiky tímu doslova alarmujúce: v priemere 1,5 inkasovaného gólu na zápas, celkovo až 63 gólov v 43 zápasoch (Chelsea – Southampton 3:3).

Extratrieda Ederson

Má rozohrávku ako málokto. Vie vytiahnúť top zákroky a premiérovo v sezóne si konečne udržal čisté konto. V tej minulej to dokázal 16-krát a získal ocenenie pre najlepšieho brankár ligy „Golden Gloves“.

Hráči Arssenalu mali tri superšance, ale proti bol práve Ederson. Citizens nepredviedli extra výkon, ale na cenné víťazstvo to stačilo.

Na trávniku sme konečne videli Sergia Aguera, solídny výkon opäť podal nový dirigent obrany Diaz, za hostí zaujal tínedžer Saka, brankár Leno mal na konte až 47 nahrávok a krst ohňom prežil aj Partey, nová posila z Atlética Madrid, už aj s prvou žltou kartou za debutových 15 minút v lige.

Arsenal tak nevyhral u súpera z tzv. veľkej šestky od roku 2015, paradoxne mal k bodu na Etihad Stadium naozaj blízko.

Sterling dal od začiatku ostatnej sezóny už 35. gól, čím sa nemôže pochváliť nikto a Pep Guardiola dosiahol ako manažér (vrátane pôsobenia v Barcelone B) celkovo jubilejné päťsté víťazstvo, z ktorých bolo 172 pre Manchester City (ManCity – Arsenal 1:0).

Reparát na jednotku

„Sezóna sa pre nás práve začala,“ takto okomentoval výsledok O. G. Solskjaer, aby odľahčil tlak v kabíne Manchester United. Všetkých päť gólov strelili hostia, lebo ten prvý už v 2. minúte bol vlastencom Shawa.

Hráči Newcastlu sa zosypali v závere stretnutia, ale celkovo to bola jednoznačná záležitosť favorita.

Najdrahší stopér sveta Maguire kŕmil bulvár škandálmi z dovolenky v Grécku, najnovšie aj červenou kartou v reprezentačnom zápase Anglicka proti Dánsku, ale konečne zabral aj gólovo, ako sa na kapitána patrí.

Zavelil k obratu, kde bol ústrednou postavou opäť Bruno Fernandes (1+1).

Portugalčan prekonáva štatistiky súťaže, aj svoje vlastné. Z ostatných 18 ligových zápasoch pomohol až k 19 gólom, tentoraz sa presadil v treťom zápase po sebe a údajne sa o jeho služby v lete pobijú Barcelona s Realom Madrid.

Ktovie, ako by na tom bol Manchester United, keby ho pred ôsmimi mesiacmi nepodpísal.

Výsledok i herný prejav tímu prišiel vhod, v týždni ho čaká v Lige majstrov PSG a cez víkend v domácej súťaži Chelsea (Newcastle – Manchester United 1:4).

Villa a Miláno

Znie to neuveriteľne, ale je to fakt. Z top piatich líg v Európe majú 100-percentný štart do súťaže na konte iba AC Miláno a Aston Villa.

A to majú Villans ešte zápas k dobru, pričom úvodné štyri duely sezóny naposledy vyhrali v roku 1930.

Barkley zarezal Leicester po odvážnom výkone celého tímu, ktorý zdobí aj pozoruhodná štatistika: inkasovali iba dva, ale dali až 12 gólov.

Prestup brankára Martineza z Arsenalu sa javí zatiaľ ako husársky kúsok, ale rešpekt si zaslúži celá partia okolo lídra Grealisha.

Demolácia majstra 7:2 im dala krídla, na záchranu medzi elitou v poslednom 38. kole tak dali zabudnúť svojimi sympatickými výkonmi.

Leicester doma opäť prehral a nestrelil ani gól, čo sa naposledy stalo vo februári 2017 (Leicester – Aston Villa 0:1).

Gól sezóny

A prečo nie? Výstavnú strelu Lanziniho si môžeme reprízovať donekonečna. Hráči West Hamu dokázali senzačne bodovať v zápase, v ktorom po úvodných 15 minútach vyzerali na uterák.

Spurs mali všetko vo svojich rukách a nohách, ale nie v hlavách. Ani tretí domáci zápas nevyhrali napriek skvelej forme dvojičky Son - Kane.

Anglický bulvár to pomenoval presne. Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov a najmä výkonov presne ako Dr. Jekyll a Mr. Hyde.

West Ham prepísal históriu ligy, lebo ako prvý tím uhral bod v zápase, kedy ešte v 81. minúte prehrával o tri góly.

Pre Tottenham je varovaním fakt, že o výhru prišiel opäť v nadstavenom čase. Návrat strateného syna po viac ako siedmich rokoch tak mal trpkú príchuť.

Gareth Bale sa vrátil na anglické trávniky, ale nebol to očakávaný víťazný comeback (Tottenham – West Ham United 3:3).

Na Old Trafford sa stretnú giganti anglického futbalu, ktorí hľadajú stabilnú formu. Či predvedú výkon hodný slávnych značiek, uvidíme v sobotu naživo.

Ostatné tri zápasy vyzneli lepšie pre Liverpool, pretože hráči Chelsea nevyhrali ani raz:

17.2.2020 Chelsea – Manchester United 0:2

11.9.2019 Manchester United – Chelsea 4:0

28.4.2019 Manchester United – Chelsea 1:1

Celkovo je ich bilancia vzácne vyrovnaná, v 56 zápasov sa zrodilo 21 remíz, 17 výhier United a 18 víťazstiev Chelsea. Sledujte atraktívny zápas Manchester United – Chelsea Londýn v sobotu od 18:30 na PREMIER Sport.

