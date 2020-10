Písomky z chémie aj tréningy boli tímová práca, spomína Saganov kolega

Rozhovor pre SME

Medzi prvákmi cyklistami vraj boli najdrzejší. Na tréningoch však nešvindľovali, skôr to bolo naopak. Mladý junior Peter Sagan v roku 2006 chodil na Osemročné športové gymnázium do Trenčína. Už vtedy so spolužiakmi sníval, že raz bude jazdiť na Tour de France.

"Nič ho nezaskočilo a pred nikým nemal rešpekt. Jeho technika jazdy bola už vtedy úžasná," hovorí bývalý kolega a spolužiak trojnásobného majstra sveta RENÉ VALENT.