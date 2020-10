Darilo sa mu aj ako trénerovi. Zomrel bývalý brankár Francúzska

Ako tréner pomohol reprezentácii k titulu.

20. okt 2020 o 15:22 SITA

BRATISLAVA. Vo veku 58 rokov v utorok odišiel na večnosť niekdajší brankár francúzskej futbalovej reprezentácie Bruno Martini.

Za úmrtím bývalého brankára bol infarkt. Smutnú správu potvrdil súčasný prezident Francúzskej futbalovej federácie (FFF) Noel le Graet, informáciu priniesol portál BBC Sports.

Bruno Martini reprezentoval svoju vlasť 31-krát a zachytal si na majstrovstvách Európy v rokoch 1992 a 1996. Seniorskú kariéru začal v Auxerre, neskôr pôsobil v Nancy a ukončil ju v roku 1999 v Montpellieri.

V rokoch 1999 až 2010 pracoval ako tréner brankárov v národnom tíme Francúzska, podieľal sa teda aj na zisku titulu z ME v roku 2000 či na striebre z MS 2006. Od roku 2015 bol koučom brankárov v Montpellieri.

"Bruno Martini bol dôležitou súčasťou francúzskeho futbalu. Vedel, ako do druhých vložiť jeho skúsenosti, schopnosti a ľudské kvality. Bol to tichý, no nezabudnuteľný človek. Nikdy na neho nezabudneme," povedal šéf FFF Noel le Graet podľa bbc.com.