Šesták: Bola to chyba. Tarkovič mal pokračovať ihneď po skončení Kozáka

Šesták verí, že sa Škrtel vráti.

20. okt 2020 o 17:30 Pavol Spál

Pavla Hapala vo funkcii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie v utorok nahradil Štefan Tarkovič. K zmene došlo iba tri týždne pred finále baráže o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy, v ktorom Slovensko nastúpi proti Severnému Írsku. Bývalý reprezentant STANISLAV ŠESTÁK si myslí, že ide o správny krok.

Reprezentácia ešte pod vedením trénera Hapala zvládla najdôležitejší zápas proti Írsku a postúpila až do finále baráže. Je iba krok od postupu na majstrovstvá Európy. Je zmena trénera necelý mesiac pred kľúčovým zápasom proti Severnému Írsku správny krok?

Podľa mňa to bolo určite rozumné, aj keď som nezažil trénera Hapala. Neviem, ako to na zrazoch vyzeralo, ale zdalo sa mi to až príliš uvoľnené. Akoby sa prišlo na prípravný zápas. S Izraelom sme mohli pokojne prehrať aj 3:8, a to je iba Izrael.

Zlepšenie nebolo žiadne. Zhoršovalo sa to a ľudia strácali chuť. Máme však stále veľkú šancu postúpiť. Ja som sa čudoval, že niektorí hráči po takých výkonoch stále ešte hrajú, a pritom tam nič nie je vidieť. Po tom, ako vyzerali posledné zápasy, musel prísť impulz. Prišiel v správnej chvíli.

Nový kouč Tarkovič vás viedol v národnom tíme v pozícii asistenta trénera Jána Kozáka. Ako by ste ho opísali?

Môžem ho opísať iba v superlatívoch, lebo je to ozaj veľký odborník. S Kozákom boli perfektne zohraní. Bola to fantastická dvojica. Tarkovič mal na starosti napríklad tréningy. Kozák bol rešpektovaná autorita, niekedy z neho vyžaroval aj strach.