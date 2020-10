Som asi smoliar roka, vraví Sahajda. Z koronavírusu sa rýchlo zotavil

Sezónu hodnotí ako nevydarenú.

20. okt 2020 o 17:56 Patrik Fotta

KOŠICE. Aktuálne najlepší slovenský vytrvalec Tibor Sahajda sa už úplne zotavil z nákazy koronavírusu.

Kvôli pozitívnemu testu sa nemohol zúčastniť na majstrovstvách sveta v polmaratóne v poľskej Gdyni, ktoré sa konali uplynulý víkend.

Sahajda sa práve pre účasť na MS rozhodol vynechať Medzinárodný maratón mieru (MMM), na ktorom by mal veľkú šancu na víťazstvo.

Svoje rozhodnutie ani s odstupom času neľutuje, hoci priznáva, že uplynulá sezóna nebola vydarená.

Je však odhodlaný behať aj naďalej a zlepšovať svoje výkony.

Nakazila sa aj manželka

Príznaky koronavírusu začal Tibor Sahajda pociťovať až vtedy, keď u neho choroba vrcholila.

„Najskôr som sa cítil trochu slabý, čo sa prejavilo aj na mojich tréningoch. Akoby som to zrazu nebol ja. Nevedeli sme ani s trénerom, z čoho to môže byť.

Myslel som, že to môže byť chrípka. Bolela ma hlava aj nohy. Teplotu som nemal. Následne sme sa aj s trénerom nechali otestovať, čo bola podmienka, aby sme mohli ísť na MS v Gdyni. Obaja sme mali pozitívny výsledok,“ povedal Sahajda.

Okrem neho mala pozitívny test aj jeho manželka.

„U nej sa však neobjavili prakticky žiadne príznaky. V podstate ani nevedela, že to má. Dcérku sme testovať nedávali, taktiež nemala žiadne príznaky. Najhoršie som na tom teda bola ja.

V nemocnici mi povedali, že sa u mňa prejavili príznaky až ku koncu ochorenia, pretože do dvoch až troch dní som sa už cítil omnoho lepšie,“ uviedol Sahajda, ktorý verí, že sa plošného testovania nebude musieť zúčastniť.

„Bol som na testoch dvakrát aj moja manželka. Mali by sme mať v tele protilátky na tri mesiace. Neviem, či je u nás ďalšie testovanie nutné. Zatiaľ je v tých informáciách chaos a dôležité otázky stále neboli zodpovedané.“

Obával sa následkov na pľúcach

Slovenský vytrvalec necíti, že by na ňom ochorenie zanechalo nejaké následky.

„Karanténa mi už skončila, takže som si bol aj tréningovo zabehať. Našťastie som necítil nejaký problém. Najviac som sa obával, že to ovplyvní pľúca. Dýchanie som však mal pri behu v poriadku.“

Sezóna, ktorá bola poznačená pandémiou koronavírusu, nebola pre Sahajdu vydarená.

„Určite nebola dobrá. Aj preto ju chcem hodiť za hlavu a sústrediť sa na to, čo je predo mnou. O týždeň začínam s prípravou a verím, že ďalšia sezóna už bude normálna. Toho roku som sa boril aj so zdravotnými problémami. Začiatok bol ešte fajn, ale hneď ako prišla korona to išlo celé dolu vodou.“

Výkony ho zaujímajú viac ako meno na pylóne

Sahajda do poslednej chvíle zvažoval svoju účasť na MMM, kde by bol jednoznačným favoritom na víťazstvo. Napokon sa rozhodol, že uprednostní MS v polmaratóne.

„Priznám sa, že to neľutujem. Možno, keby bol normálny maratón, bežal by sa na certifikovanej trati a bola by medzinárodná účasť by ma to asi štvalo.

Neberiem to tragicky. Maratóny ešte budú. Veľa ľudí hovorí, že som mohol mať meno na pylóne. Ani to ma nejako zvlášť netrápi. Pre mňa sú podstatnejšie moje výkony a dosiahnuté časy.“

Omnoho viac ho mrzí, že sa kvôli koronavírusu nemohol zúčastniť na svetovom šampionáte.

„Keď sa nad tým zamyslím, som asi smoliar roka,“ pousmial sa Sahajda a dodal:

„Šampionát som si pozrel zo záznamu. Bol na vysokej úrovni. Zišla sa tam naozaj elitná skupina bežcov.“

Napriek nevydarenej sezóne neuvažuje nad ukončením bežeckej kariéry.

„Behávam už dlhé roky. Určite ma takáto sezóna neodradí. Behať budem stále pokiaľ budem vládať. Pokojne aj do päťdesiatky. Beh je pre mňa droga. Mojim cieľom je neustále sa zlepšovať.“