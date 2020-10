Košický brankár chválil trénera Miškovca. Tiež by som to tak spravil, vraví

Hostia odvolali brankára osem minút pred koncom.

20. okt 2020 o 22:30 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice nastúpili na domácom ľade v Steel Aréne po 226 dňoch, keď v rámci predohrávky 9. kola Tipos extraligy privítali Miškovec.

Košičania aj vďaka čistému hetriku Pavla Klhůfka zvíťazili 4:1 a pripísali si prvé body do tabuľky.

Hostia skúšali osem minút pred koncom odvážny ťah, keď odvolali brankára.

Z tlaku však gól nevyťažili a naopak Baránkova strela z vlastného obranného pásma skončila až v bráne.

V piatok privítajú košickí hokejisti vo východniarskom derby Michalovce.

Dúfa, že potešili ľudí pri obrazovkách

Český útočník Klhůfek sa v prvej tretine dvakrát gólovo presadil, keď jeho zásluhou Košicania otočili z 0:1 na 2:1.

V druhej časti hry skompletizoval čistý hetrik, keď sa presadil v presilovej hre.

„Bol to taký hetrik v podstate z ničoho. Prišiel som k tomu ako slepý k husliam. V prvom rade išlo o skvelú tímovú prácu. Dúfam, že nás táto výhra nakopne. Dokopy aj s prípravou sme vyhrali len so Spišskou Novou Vsou. Potrebovali sme to už ako soľ,“ povedal Pavel Klhůfek, ktorý mal pri svojom treťom góle aj kus šťastia.

„Trafil som súpera do hokejky, alebo do puku a ten skončil v bráne. Ani presne neviem, ako to bolo, ale dúfam, že mi ten gól už nevezmú,“ pousmial sa rodák zo Zlína.

Košičania nastúpili v Steel Aréne po ôsmich mesiacoch, no bez divákov chýbala zápasu atmosféra.

„Ja pevne verím, že sme aspoň potešili ľudí, ktorí sa na zápas pozerali v televízii alebo na internete. Budeme sa snažiť hrať čo najlepšie, aby si to fanúšikovia mohli užiť aj z domu,“ uviedol Klhůfek.

Dlhá presilovka Miškovca v závere po odvolaní brankára ho neprekvapila.

„Ja som zažil Liberec, ktorý prehrával 1:4 a hral celých 12 minút do konca zápasu bez brankára, no gól sme im nedali.“

Košický brankár pochválil trénera Miškovca

V bráne podržal košický tím Jakub Sedláček, ktorý si tak pripísal svoju prvú výhru v najvyššej slovenskej súťaži.

„Predviedli sme suverénne náš najlepší výkon, ak beriem do úvahy aj prípravné zápasy. Sme spokojní, získali sme tri body a môžeme ísť ďalej,“ uviedol Sedláček, ktorý pochválil súperovu snahu v závere po odvolaní brankára.

„Bol to dobrý ťah trénera. Myslím si, že takto by sa to malo hrať, keď prehráva tím o dva či tri góly. Ja by som to na ich mieste urobil tiež,“ skonštatoval Sedláček.

K netradičnej situácii sa na pozápasovej tlačovke vyjadril aj tréner Miškovca Dave Allison.

„Cítili sme v závere dobrú príležitosť. Ak by sme dokázali znížiť na 2:3 mohla z toho byť ešte dráma. Nechceli sme sa len tak zmieriť s prehrou a nečinne sedieť.

Urobili sme pri odvolaní nášho brankára odvážny krok. Síce nám to nevyšlo podľa predstáv, ale klobúk dole, ako sa s tým Košice dokázali vyrovnať,“ povedal Allison.