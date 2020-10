Mladí Slováci mali reálnu šancu štartovať na ME. Šampionát však zrušili

Mali sme veľmi dobrú partiu chalanov, vraví tréner.

21. okt 2020 o 15:29 SITA

BRATISLAVA. Rozhodnutie Európskej futbalovej únie (UEFA) o definitívnom zrušení majstrovstiev Európy hráčov do 19 rokov mimoriadne sklamalo trénera slovenskej "devätnástky" Alberta Rusnáka staršieho.

Článok pokračuje pod video reklamou

Rusnák: Cítim veľké sklamanie

Jeho zverenci totiž boli súčasťou záveru kvalifikácie s reálnou šancou štartovať na záverečnom turnaji v Severnom Írsku. Pod zrušenie šampionátu sa podpísala pandémia koronavírusu a s ňou spojené rôzne cestovné aj zdravotné obmedzenia.

"Už som niečo tušil, keď nám prišla v minulých dňoch informácia z UEFA, že tímy si nemajú ešte rezervovať letenky, že bude zasadať výkonný výbor. Cítim veľké sklamanie, informáciu som sa dozvedel v stredu ráno od vedúceho mužstva.

Mňa to veľmi mrzí, odkladali to už tretíkrát. Ešte na jar, keď sa to posunulo prvý raz, som veril, že sa to odohrá, keďže je to viazané na majstrovstvá sveta," povedal tréner Rusnák pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

UEFA rozhodla o miestenkách na MS

“ Mali sme veľmi dobrú partiu chalanov, ten ročník má svoju silu a malo to byť vyvrcholenie našej dvojročnej spoločnej práce. „ Albert Rusnák st., tréner Slovenska do 19 rokov

Pôvodne sa ME mali konať v septembri, UEFA ich preložila na október a neskôr aj november, teraz prišla správa o definitívnom zrušení podujatia.

Mladí Slováci mali hrať na kvalifikačnom turnaji v Chorvátsku a ich súpermi by boli okrem domácich aj rovesníci z Turecka a Portugalska. Na ME do 19 rokov sa malo bojovať aj o miestenky na MS hráčov do 20 rokov do Indonézie.

UEFA napokon miestenky pridelila podľa koeficientu Anglicku, Taliansku, Francúzsku, Holandsku a Portugalsku.

"Mali sme veľmi dobrú partiu chalanov, ten ročník má svoju silu a malo to byť vyvrcholenie našej dvojročnej spoločnej práce. Chlapci sú ukrátení o šancu bojovať o účasť na majstrovstvách Európy či sveta. Mrzí ma to naozaj veľmi," pokračoval kouč.

"Už nemáme žiadny spoločný program, nemôžem im ani všetkým ruku podať. Volal som s každým členom realizačného tímu, bolo im to ľúto. Spojím sa aj s každým hráčom a prehodím s nimi pár slov. Futbal nám prináša aj takéto situácie," dodal.