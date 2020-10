Tá etapa ho zmenila. Líhal si ako hrdina, ale vstal ako vyvrheľ

V cieli etapy Gira pred 21 rokmi vylúčili Pantaniho.

21. okt 2020 o 20:00 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Zodvihol sa zo sedla a do pedálov šliapal s oveľa vyššou frekvenciou. Jeho tempo súperi nedokázali udržať. A smolu mali aj dvaja pretekári, ktorí boli v úniku.

„Ostal som za jeho zadným kolesom, ale bolo to šialené. Jeho tempo som nedokázal udržať ani sto metrov,“ spomína Kolumbijčan Hernan Buenahora na 19. etapu Giro d'Italia v roku 1999.

Chcel vyhrať každé stúpanie

Marco Pantani bol najlepším cyklistom sveta. Na pretekoch ničil súperov odvážnymi únikmi. V kopcoch držal neuveriteľne vysoké tempo.

Víťazstvami a štýlom jazdenia pobláznil fanúšikov. Nekalkuloval. Giro d'Italia vtedy viedol s obrovským náskokom, ale aj tak robil všetko pre to, aby vyhral etapu.

V stúpaní do Madonna di Campiglio šprintoval. V cieli súperom nadelil ďalších 67 sekúnd.

Pred 21 rokmi bol Pantani na vrchole. Giro 1999 sa blížilo k záveru. Ostávali posledné dve etapy a on bol najsilnejším jazdcom.

„Chcel vyhrať Giro, ale túžil to urobiť svojim štýlom. V každom stúpaní chcel byť najlepší. Malo to byť výnimočné. Vyhral etapy na Oropu, na Alpe di Pampeago aj do Madonny di Campiglio,“ spomínal bývalý španielsky cyklista José Luis Arrieta na 19. etapu.

V roku 1999 bol na Gire ako jazdec tímu Banesto, dnes je športovým riaditeľom v tíme Movistar.

„Keď vtedy Marco pred posledným stúpaním zaútočil, preletel okolo nás ako víchor,“ priblížil Arrieta pre El País.

Súperi sa hnevali, že im nič nenechal

Víťazstvo v 19. etape bolo potvrdením Pantaniho dominancie. Pirát, ako ho prezývali, vyhral štyri etapy a Giro viedol s náskokom päť minút a 38 sekúnd.

Súperi sa hnevali, že im aspoň niektorú etapu nenechal. Nemal dôvod sa strachovať o svoju pozíciu.

Keď mu Švajčiar Pascal Richard vytkol, že nemusel tak o etapu bojovať, Pantani mu odvetil: „Ak by som ťa nepredbehol ja, urobil by to niekto iný.“

Stačilo mu zvládnuť už len dve etapy. V podstate už bol víťazom Gira. Lenže ráno po jedinečnom víťazstve ho z pretekov vylúčili.

„Líhal si spať ako hrdina a zobudil sa ako vyvrheľ,“ napísala talianska Gazzetta pred stredajšou etapou na aktuálnom Gire, ktorá mala cieľ tiež v lyžiarskom stredisku Madonna di Campiglio.

Čo sa stalo?