Vlhová: Súkromné lietadlo? Ak mi ho niekto ponúkne, prijmem ho

Slovenka spomína aj na Jasnú.

22. okt 2020 o 13:45 Juraj Berzedi

JASNÁ, BRATISLAVA. Bolo to niečo, čo dovtedy nezažila. Každý jej pohyb sledovali tisícky fanúšikov. Túžili sa s ňou odfotografovať alebo sa jej dotknúť.

Počas Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Jasnej v roku 2016 bola Petra Vlhová pre ľudí veľkým lákadlom. Aj s jej staršou krajankou Veronikou Velez-Zuzulovou.

„Ľudia boli úžasní, aj keď niekedy trochu otravní. Nemala som vôbec čas pre seba. Bolo to náročné,“ priznala Vlhová na tlačovej konferencii k Svetovému poháru v Jasnej 2021.

Najlepšie zjazdárky sa na Slovensku predstavia po piatich rokoch. Už teraz je zrejmé, že na začiatku marca (6.–7. marca 2021) to bude s výraznými obmedzeniami.

Článok pokračuje pod video reklamou

„V Jasnej som zažila najlepšiu atmosféru z celého Svetového pohára. Slovenskí fanúšikovia sú úžasní a veľmi by som chcela, aby mohli prísť,“ povzdychla si Vlhová.

Magoni ju pochváli za deväť bránok

Vlhová má za sebou úspešný štart do novej sezóny Setového pohára. V sobotňajšom obrovskom slalome v Söldene obsadila tretie miesto.

„Som šťastná, že som tam konečne bola na stupni víťazov. Začiatok sezóny mi v minulosti nevychádzal tak, ako som chcela,“ načrtla 25-ročná Slovenka.

V Söldene bola dovtedy najlepšie ôsma. Po úvodnom kole, v ktorom bola desiata, sa zdalo, že jej kopec nevyhovuje. V druhej jazde však bola najrýchlejšia zo všetkých.

Súvisiaci článok Vlhová sa nahnevala, že brzdila. Potom ukázala skvelú jazdu Čítajte

„Pochválil ma za ňu aj tréner Livio Magoni. Hoci povedal, že som išla dobre osem alebo deväť bránok. S prvým kolom nebol spokojný. Je to maximalista. Obaja vieme, že to mohlo byť lepšie,“ dodala.

V rakúskom stredisku bola Vlhová v prísne stráženej bubline, do ktorej nemohol vstúpiť nikto bez negatívneho testu na Covid-19.

„Pravidlá boli prísne. Fungovali sme ako na olympiáde. Bez akreditácie by som sa nikde nedostala. Všade nás snímali a kontrolovali,“ opisuje.

„Inak som bublinu až tak nevnímala. Sama si v tomto čase dávam pozor, nikam nechodím a s nikým sa nestretávam,“ doplnila.

Vlhovú si fotografujú len z diaľky

Na úvodných pretekoch sezóny neboli na tribúnach fanúšikovia a v cieli slovenskú lyžiarku nečakali ani jej rodičia.

„Počas pretekov som si ani neuvedomila, že tam nie sú fanúšikovia. Zvláštne to bolo, až keď som išla na stupne víťazov. Najviac mi chýbali najbližší,“ poznamenala Vlhová.

Petra Vlhová sa fotí s fanúšikmi. (zdroj: TASR)

Po pretekoch ostala s celým tímom trénovať v Söldene. Jeden deň sa venovala slalomu a dva dni paralelnému slalomu. Okrem toho si dávala pozor aj na ľudí. Kým bežne sa s nimi odfotografuje alebo prehodí zopár slov, tentoraz sa im vyhýba.

„Keď prídu za mnou, že chcú fotografiu, musím ich odmietnuť. Často si ma tak fotia len z diaľky,“ usmiala sa liptovská rodáčka.

V netradičnej pandemickej situácii hľadá aj pozitíva. Najväčším je, že môže vypustiť niektoré povinnosti a sústrediť sa výlučne na lyžovanie.

„Nemusím riešiť veci ako žrebovanie čísiel a odpadli mi aj rôzne mediálne povinnosti. Áno, tieto veci nemám úplne v láske, takže z tejto stránky je to lepšie,“ doplnila.

Jediná obava? Karanténa

Momentálne už je na Slovensku, kde sa bude týždeň pripravovať pod vedením svojho kondičného trénera Šimona Klimčíka.

„Na pláne mám len tréningy. Nebudem oddychovať,“ zdôraznila.

Budúci týždeň sa s tímom presunie do Fínska, kde bude pokračovať s lyžiarskymi tréningmi.

“ Keď prídu za mnou fanúšikovia, že chcú fotografiu, musím ich odmietnuť. Často si ma tak fotografujú len z diaľky. „ Petra Vlhová, slovenská lyžiarka

Najbližšie preteky Svetového pohára má na programe 13. novembra, keď sa v rakúskom Lechu pôjde paralelný slalom. O týždeň neskôr pôjde dva slalomy vo fínskom Levi.

V netradičnej sezóne má slovenská pretekárka dva hlavné ciele. Prvým je získať v každých pretekoch čo najviac bodov. Druhým je nedostať Covid-19.

„Ak sa nakazím, musím ísť na pätnásť dní do karantény. To je jediná obava. Snažím sa dávať pozor, fungovať v bubline, ale aj keď urobím maximum, môžem sa nakaziť,“ vraví Vlhová.

Vlhová prijme súkromné lietadlo

Pred slalomom v Levi ponúka Medzinárodná lyžiarska federácia aj špeciálny let, do ktorého budú môcť stúpiť len pretekári a členovia ich tímov s negatívnym testom na Covid-19.

„Do Fínska však pôjdem skôr, takže to musím zvládnuť normálnou linkou. Nemôžem si dovoliť ísť dva dni autom, to by som sa ďalšie dva dni dávala dohromady,“ načrtla.

Súvisiaci článok Pozitívny test? Môže mať fatálne následky, tvrdí Vlhovej tréner Čítajte

„Najlepšie by bolo ísť súkromným lietadlom. Keď mi ho niekto ponúkne, tak to beriem,“ usmiala sa Slovenka.

V sezóne má najvyššie ciele. V celkovom hodnotení Svetového pohára už bola predvlani druhá a vlani tretia. Teraz sa chce dostať na vrchol.

„Som pripravená víťaziť aj v rýchlostných disciplínach. Cítim sa v nich silnejšia. Chcem bojovať o veľký glóbus. Na tom sa nič nemení,“ uviedla Vlhová.