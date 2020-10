Dráma v Sunwebe. Tím v kráľovskej etape nepodržal lídra

Kelderman má minimálny náskok.

22. okt 2020 o 18:00 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Teplomer ukazoval teplotu 3 stupne Celzia, pocitová teplota však bola okolo nuly. Snehová pokrývka má dvadsať centimetrov, miestami sú však aj záveje s metrovou hrúbkou.

Nie je to himalájska osemtisícovka. Passo dello Stelvio v talianskych Alpách patrí medzi najvyššie autom zjazdné priesmyky v Európe.

Keďže je priesmyk až vo výške 2758 metrov, väčšinu roka je pre dopravu uzavretý. V týchto dňoch už býva cesta uzavretá.

Vo štvrtok tu v náročných podmienkach zviedli cyklisti boj o víťazstvo na Giro d'Italia. V kráľovskej etape síce nebol cieľ priamo na Stelviu, no v tomto gigantickom stúpaní sa úplne pomenilo celkové poradie.

Lídra nechali bez pomoci

Na najlepšej ceste k celkovému víťazstvu bol pred etapou priebežne druhý muž Wilco Kelderman. Holanďan vedel o svojej výhodnej pozícii a v pondelok uznal, že víťazstvo má na dosah.

Lenže v kráľovskej etape Gira prežil menšiu drámu. Hoci sa v polovici stúpania dostal virtuálne na prvú priečku.

V druhej polovici začal strácať. Tempo rivalov z tímu Ineos nestíhal. Jeho vlastný tím mal možnosť podporiť ho. To, čo by urobili vo veľkých tímoch. Poslali by k svojmu lídrovi dometikov, aby stratu čo najviac minimalizovali.

Pomocnou rukou mal byť v tomto prípade Jai Hindley, sám tretí muž celkové poradia.

V cieli sa objali

V Sunwebe ale rozhodli inak. Dvadsaťštyriročný Austrálčan dostal životnú šancu Zabojovať nielen o etapu, ale obrať o pozíciu lídra kolegu Keldermana.

„Povedali mi, aby som sa držal Harta, nepomáhal mu. A to som urobil. Vedel som, že Wilco sa takmer isto dostane na prvé miesto. Videl som šancu zabojovať o etapu, nechcel som to nechať tak,“ hovoril Austrálčan pre Eurosport v cieli.

Holanďana táto stratégia akoby zlomila. Chvíľu sa dohadoval so športovými riaditeľmi, potom viditeľne spomalil. Jeho strata narastala. Aká komunikácia prebehla v rámci tímu sa zrejme nedozvieme. Ale jeho snaha v závere etapy nebola taká oduševnená. Akoby čiastočne rezignoval.

Do cieľa prišiel so stratou 2 minút a 18 sekúnd na svojho kolegu Jaia Hindleyho. Ružový dres získal len veľmi tesne.

Za cieľovou čiarou prišiel za Hindleym a objal ho.

Sunweb môže obrať prekvapenie z Ineosu

„Bol to šialený deň, mega náročný. Najťažší v celej mojej kariére. Pre nás to lepšie ani nemohlo dopadnúť. Ja mám ružový dres, Jai vyhral etapu,“ hovoril Kelderman pre Eurosport.

Lenže v talianskej televízii RAI nebol taký diplomatický. Moderátorka sa ho pýtala, prečo ho Hindley nečakal.

„Tak to netuším,“ odvetil Kelderman. S podporou kolegu by zrejme prišiel do cieľa skôr.

Holanďana akoby vlastný tím nepodržal. Po sezóne prestupuje do Bora-Hansgrohe, kde bude kolegom Petra Sagana.

V celkovom hodnotení je síce prvý, no jeho náskok pred rivalmi je minimálny.

Po 18 etapách a viac ako 3000 kilometroch delí trojicu najlepších 15 sekúnd. Druhý Hindley stráca 12 sekúnd, tretí Tao Geoghegan Hart 15 sekúnd.

Hart je ďalším veľkým prekvapením Gira. Po odstúpení Gerainta Thomasa sa zdalo, že Ineos sa už ani nebude snažiť o celkový triumf. Dvadsaťpäťročný Brit sa však stabilnými výkonmi dostal na pódium.

V kopcoch má výbornú formu a stále má šancu na víťazstvo. Ak by rivalov o ružový dres obral, bolo by to zrejme aj vinou zlej taktiky Sunwebu.

O víťazovi zrejme rozhodne časovka

O víťazovi Gira rozhodnú až dve víkendové etapy.

Sobotňajšiu etapu horskú etapu museli organizátori zmeniť, pretože mala prechádzať Francúzskom a pre zhoršujúcu sa situáciu ohľadom Covidu Francúzi zamietli prechod cyklistov.

Pozmenená trasa nie je až taká náročná. Skladá sa z troch okruhov okolo lyžiarskeho strediska Sestriere.

O víťazovi Gira tak zrejme rozhodne nedeľňajšia časovka v Miláne.

Z trojice na čele je najlepším časovkárom Kelderman. V predchádzajúcich dvoch bol na Gire pred oboma rivalmi. Lenže tohtoročné Giro je plné prekvapení.

O tom, aká náročná bola 18. etapa, svedčí, že Peter Sagan prišiel do cieľa na 70. mieste so stratou 47 minút. Celkové prevýšenie v tejto etape bolo 5847 metrov.

Sagan má poslednú šancu

V piatok má Peter Sagan šancu na etapové víťazstvo. Okrem toho sa rozhodne aj o víťazovi bodovacej súťaže. Zatiaľ má k tomu bližšie Arnaud Démare.

Francúz vedie pred Petrom Saganom o 37 bodov. Je to veľmi slušný náskok.

Piatková etapa je celá rovinatá, no má dĺžku až 251 kilometrov. V nej môže jeden pretekár získať maximálne 70 bodov. 20 na prémii a 50 za víťazstvo v cieli.

Ak by sa rozdiel medzi Saganom a Démarom na prémii nezmenil, na to aby slovenský cyklista vyhral cyklámenový dres, musel by etapu vyhrať a Démare by mohol byť najlepšie šiesty.

Body sa síce budú udeľovať aj v nasledujúcich dvoch etapách, no je málo pravdepodobné, že by v nich Démare alebo Sagan bodovali.

V sobotu bude šprintérska prémia ešte pred prvým stúpanim do Sestriere, ale k dispozícii bude maximálne 10 bodov.

V nedeľu sa ide časovka a body získa desať najlepších pretekárov v etape.