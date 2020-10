Michalčin sa prebaľovaniu nebráni. Domov sa vrátil aj kvôli dcérke

Zvyká si na nový režim.

22. okt 2020 o 19:16 Patrik Fotta

KOŠICE. Odchovanec HC Košice Christián Michalčin bude aj v aktuálnej sezóne obliekať dres oceliarov.

Košický rodák sa domov vrátil po krátkom pôsobení vo Zvolene, kde nedostával na ľade veľa priestoru.

Ďalším dôvodom jeho návratu bolo narodenie dcérky, s ktorou chce tráviť viac času.

Vo vlaňajšej sezóne pôsobil 24-ročný obranca okrem Košíc aj v Liptovskom Mikuláši a zahral si aj za prvoligovú Spišskú Novú Ves.

Tešil sa na košickú partiu

Po odchode zo Zvolena neostal Michalčin dlho bez angažmánu. Košice boli pre neho jednoznačná voľba.

„Jedným z dôvodov návratu domov bolo, že sa nám s priateľkou narodila dcérka a chcel som s nimi tráviť viac času. Vo Zvolene to nebolo zlé, ale nedostával som toľko priestoru ako som očakával a potreboval,“ povedal Michalčin.

Z vlaňajšieho tímu ostalo pokope len zopár hráčov. Košický káder sa počas leta výrazne omladil.

„Pár starších hráčov ostalo, ale je pravda, že pribudlo dosť mladých. Práve im by sme mali dávať rady a pomáhať im v ich hokejovom raste. Mužstvo je mladé a dravé, čo je podľa mňa super. Viacerých chlapcov poznám. Najviac som sa tešil na košickú partiu,“ priznal Michalčin.

Mrzí ho, že nemohol byť pri pôrode

V porovnaní s predošlými rokmi sa ambície oceliarov výrazne zmenili. V súčasnej situácii v klube na najvyššie priečky nepomýšľajú.

„Je pravda, že Košice nie sú ašpirantom na titul v tejto sezóne. Určite ale chceme každého potrápiť a zbierať body všade kde sa len bude dať.“

Pred mesiacom sa Michalčinovi po narodení dcérky výrazne zmenil život aj každodenná rutina.

„Mrzí ma, že som nemohol byť pri pôrode, kvôli aktuálnej situácii s koronavírusom. Hneď po pôrode som ale mohol dcérku vidieť a bol to neskutočne krásny pocit. Je pravda, že sa mi zmenil režim aj spánku je teraz o čosi menej, ale dá sa to zvládnuť. Postupne si na to zvykám. V noci sa našťastie malá budí len raz,“ povedal čerstvý otec, ktorý sa zatiaľ k prebaľovaniu nedostal.

„Zatiaľ ma to minulo, ale rozhodne sa tomu nebránim a určite si to vyskúšam.“

Jeho vzorom bol odmalička otec

To, či dcérka zdedila športové gény po ocovi sa uvidí až neskôr.

„Momentálne sme šťastní, že je zdravá a či bude športovať to bude len na nej,“ uviedol Michalčin, ktorý priblížil aj ako prebiehal výber mena.

„Meno Zara vybrala priateľka a ja som s tým súhlasil. Povedal som, že to nechávam na ňu. Myslím si, že vybrala naozaj dobre.“

O tom, že jablko nepadlo ďaleko od stromu v prípade Chrisitána svedčí fakt, že jeho otec Radoslav hrával za VSŽ, s ktorým získal aj majstrovský titul.

„Otec bol vždy mojím hokejovým vzorom. Hokej je u nás hlavná téma, často sa o ňom bavíme. Vždy, keď si pozrie zápas, v ktorom som nastúpil, zavoláme si a povie mi svoje postrehy. Rodičia boli vždy moji najväčší fanúšikovia ale na druhej strane, keď niečo pokazím, vedia mi to povedať a ja to prijmem.“

Mohol z neho byť aj futbalista

Christián sa začal hokeju venovať neskôr ako jeho rovesníci, no je rád, že pri ňom vydržal.

„Dlho som sa k žiadnemu športu príliš nehlásil. Pamätám si, že chlapci, ktorí bývali blízko mňa chodili na hokej a ja som začal trochu neskôr, asi ako osemročný a už mi to ostalo. Keby som možno vtedy išiel na futbal bol by som futbalista,“ pousmial sa Michalčin.

Keďže rodičia sa presťahovali do zahraničia vnučku zatiaľ naživo nevideli.

„Stále im posielam fotky a videá malej. Zatiaľ nám to situácia inak ani neumožnila. Nevedia sa dočkať, keď ju budú môcť vziať na ruky a užiť si ju.“