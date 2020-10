ONLINE: Stráca 37 bodov. Sagan má poslednú šancu na zisk cyklámenového dresu

Sledujte online prenos s nami.

23. okt 2020 o 8:00 Športové prenosy SME

ASTI. Slovenský cyklista Peter Sagan je účastníkom 19. etapy na Giro d'Itala, ktorá vedie z Morbegna do Asti. Etapa má rovinatý profil a meria 258 km.

Sagan má poslednú šancu na etapový triumf. Rovnako má poslednú príležitosť na boj o zisk cyklámenového dresu.

Článok pokračuje pod video reklamou

K triumfu v bodovacej súťaži má zatiaľ bližšie Francúz Arnaud Démare, ktorý vedie pred Saganom o 37 bodov. V etape je možné získať maximálne 62 bodov - 12 na prémii a 50 za víťazstvo v cieli.

Ak by sa rozdiel medzi Saganom a Démarom na prémii nezmenil, na zisk cyklámenového dresu by slovenský cyklista musel etapu vyhrať a Démare by mohol byť najlepšie šiesty.

ONLINE PRENOS: Peter Sagan na Giro d'Italia 2020 - 19. etapa dnes (cyklistika, LIVE, NAŽIVO, stream, video, piatok, cyklámenový dres, ružový dres, výsledky)