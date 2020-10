V Ostrave majú tenistky všetko potrebné v hoteli. Je to akási fanzóna, hovorí Češka

Hráčky chvália aj českých zdravotníkov.

23. okt 2020 o 12:24 SITA

BRATISLAVA. V Českej republike pribúda denne takmer 15 000 ľudí pozitívnych na koronavírus, ale v Ostrave naďalej pokračuje tenisový turnaj WTA s kvalitným obsadením.

Pravda je však taká, že tenistky sa počas halového podujatia J&T Banka Open na čerstvý vzduch takmer nedostanú. Ich jediná prechádzka spočíva len v ceste z hotela na zápas alebo do tréningovej haly.



Do Ostravar Arény či atletickej haly, kde sa hrá štvorhra, to majú z hotela približne 100 m. Ak si chcú zatrénovať na dvorcoch Ridery na Mestskom štadióne, musia prejsť 400 m.

Ideálne podmienky

Týmto sa ich prechádzanie na čerstvom vzduchu končí, zvyšok svojho času v Ostrave bývajú zatvorené v tzv. hotelovej bubline. Tie hráčky, ktoré využívajú presun taxíkmi, sedia vzadu oddelené od vodiča špeciálnou stenou.



"Na všetko sa dá zvyknúť. V Ostrave je to napriek zložitej situácii ideálne, lebo máme všetko blízko. Aj keby to bolo možné, asi by som do mesta ani nešla," vravela Karolína Plíšková.

Turnajová dvojka a svetová šestka v osemfinále v troch setoch nestačila na ruskú súperku Veroniku Kudermetovovú. Napriek tomu si účasť na domácom turnaji bez diváckej kulisy pochvaľovala.

"Mám na túto halu pekné spomienky z Pohára federácie. Zdolali sme tu Španielky aj Rumunky. Aj osobne som mala dobrú bilanciu v týchto podmienkach, preto som si ju nechcela pokaziť.

S Kudermetovovou to nebol zlý zápas, ale súperka hrala vabank a padalo jej to. Jej hra mi úplne nesedí, už s tým však nič nenarobím," uviedla Plíšková na webe idnes.cz.

Testovanie je jemnejšie

Ďalšia česká hráčka Karolína Muchová vyzdvihla vybavenie hotela, ktoré majú tenistky k dispozícii.

"Je to akási fanzóna, kde sa dá robiť vo voľnom čase veľa vecí. Máme všetko, čo potrebujeme. Jediný rozdiel je v tom, že si nemôžeme ísť sadnúť v meste do reštaurácie alebo ísť len tak na prechádzku," skonštatovala Muchová.



Všetky tenistky museli po príchode do Ostravy podstúpiť testy na COVID-19. A pokiaľ zostanú v súťaži, čaká ich povinné testovanie aj na piaty deň.

V porovnaní s Roland Garros si hráčky pochvaľujú českých zdravotníkov.

"V Paríži bol testovací proces brutálny. Tu sú na nás jemnejší, z čoho mám radosť," podotkla Muchová, ktorá sa rovnako rozlúčila v osemfinále po prehre s Belgičankou Elisou Mertensovou.

Celkovo náročné podmienky na život počas pandémie koronavírusu české tenistky až tak negatívne nevnímajú.

"Je to zlé pre všetkých ľudí, nielen pre športovcov. V prvom rada som však vďačná za to, že vôbec môžem hrať. A to je pre mňa prvoradé," doplnila niekdajšia svetová jednotka vo štvorhre Barbora Strýcová.