Každý, kto hral v Slovane, vie, ako to tam funguje, vraví bývalý reprezentant

23. okt 2020 o 14:06 (aktualizované 23. okt 2020 o 15:06) Titanilla Bődová

Rozhovor pre denník SME V nedeľu o 16.00 hostí líder najvyššej futbalovej súťaže Dunajská Streda bratislavský Slovan, ktorý stráca na vedúcu priečku dva body. "DAC si vie vypracovať šance, aj ich premieňa, ale netuším, čo sa deje v obrane," hovorí bývalý slovenský reprezentant KORNEL SALÁTA, ktorý hral za oba kluby.

Aký zápas a aký výsledok očakávate?

Teším sa na to stretnutie a som veľmi zvedavý, lebo v poslednom čase sa oba tímy prezentujú veľmi dobrou hrou. Ak by som mal tipovať, dal by som X alebo 1X. Slovan to bude mať veľmi ťažké, ak chce získať tri body.

DAC začal sezónu vo veľkom štýle, vyhral prvých osem stretnutí, čo je nový rekord slovenskej ligy. Prekvapil vás takýto dobrý úvod žlto-modrých?

Nie, lebo hneď po príchode Bernda Storcka začali hrať veľmi dobre. Hoci na mnohých zápasoch nemohli byť fanúšikovia, na výkone mužstva to nebolo vidieť. Storck je kľúčovou osobnosťou úspechu. Dunajská Streda sa posilnila a myslím si, že aj tréner mal veľký podiel na tom, že získali takých dobrých hráčov.

Aké sú podľa vás silné a slabé stránky súčasnej Dunajskej Stredy?

Sledoval som aj posledný zápas s Michalovcami. DAC si vypracuje šance, aj ich premieňa, ale netuším, čo sa deje v obrane... Vzadu sú slabší, takmer v každom zápase inkasujú a Slovan má silný útok. Myslím si, že to bude otvorený futbal, bude sa hrať hore-dole a padne veľa gólov.

Kde vidíte nedostatky obrany DAC? V tejto sezóne odohrali dovedna 14 súťažných zápasoch. Len štyrikrát vyhrali na nulu a niektorým inkasovaným gólom naozaj predchádzali až chaotické momenty.

Obrancovia sú ešte mladí, majú čas na to, aby sa zlepšili. Na druhej strane Dominik Kružliak už má za sebou veľa stretnutí vo Fortuna lige. Podľa mňa by ešte potrebovali skúseného stopéra, ktorý by mladých usmerňoval.

Dunajskostredský kapitán Zsolt Kalmár vedie s deviatimi gólmi tabuľku strelcov. Čo vravíte na jeho výkony?

Už aj v minulých sezónach patril k najväčším osobnostiam slovenskej ligy, v poslednom čase sa mu darí aj v maďarskej reprezentácii. Dáva góly, čo mu prirodzene dvíha sebavedomie. Má nebezpečné priame kopy, ale teraz to bude mať ťažké. Dominik Greif je síce mladý, ale je najlepší brankár v lige.

Čo hovoríte na výkony Slovana? Ako ich ovplyvnila nešťastná kontumačná prehra na Faerských ostrovoch v kvalifikácii Ligy majstrov?

Slovan sa po zisku titulu vo veľkom chystal na Ligu majstrov, ale koronavírus jeho plány zrušil. Potom vypadol aj z Európskej ligy s fínskym súperom. Teraz sa môže sústrediť len na ligu. Má kvalitných hráčov a široký káder a viac možností, ako meniť zostavu.

Tréner DAC Bernd Storck je povestný tým, že svoju zaužívanú základnú jedenástku mení len v prípade zranenia či trestu. Môže to byť z dlhodobého hľadiska problém?

Slovan má k dispozícii tridsať hráčov a vedel by postaviť aj dve silné jedenástky. Niekedy je však výhoda, keď hrá stále tá istá jedenástka, hráči si na seba zvyknú, presne poznajú pohyb toho druhého. Je to jednoduchšie, ako keď sa stále musia prispôsobovať novým spoluhráčom.

Nový tréner Slovana Darko Milanič po svojom príchode prekvapil niektorými ťahmi, keď posadil na lavičku Dávida Strelca či Vasila Božikova. Ako vnímate zmenu trénera v Slovane?

Všetci, ktorí pôsobili v Slovane, vedia, ako to tam funguje. Tréneri to majú v klube veľmi ťažké. Ak zopár zápasov nevyjde, vedenie klubu sa veľmi rýchlo odhodlá k zmene na trénerskom poste.

V Slovane ste strávili šesť sezón, v Dunajskej Strede ste hosťovali pol roka. DAC vtedy ešte nepatril medzi popredné tímy, ale v Slovane ste zažili boj o titul. Ako ste sa vyrovnávali s psychickým tlakom?

Slovan vstupuje do každej sezóny s tým, že chce byť majster a každý bod je bytostne dôležitý. Kto príde do Slovana, musí byť na to pripravený. Pre DAC je to ešte nové, bol už tretí i druhý, ale až v poslednej tretine súťaže sa ukáže, čo tento tlak spraví s mladými hráčmi.

Myslíte si, že v tejto sezóne môže DAC reálne bojovať o titul?

Áno, lebo má kvalitné mužstvo. Boj o titul však môžu ovplyvniť aj zranenia. Ak by Dunajskej Strede vypadli dvaja-traja kľúčoví hráči, je otázne, či by ich dokázal nahradiť. Neviem, čo by spravili v DAC bez Kalmára či Ramíreza a ich gólov. Slovan takéto problémy nemá, belasí vedia nahradiť svojich zranených hráčov.

Nedeľňajší súboj označujú za zápas jesene. Myslíte si, že môže byť rozhodujúci aj z pohľadu titulu?

To zasa nie, na to je ešte priskoro. Čaká nás ešte veľa zápasov. Môže zakopnúť ešte aj Slovan, aj Dunajská Streda. Zatiaľ je bodový odstup medzi dvoma tímami malý, aj v prípade víťazstva DAC by líder odskočil len na päť bodov. Myslím si, že výpovednú hodnotu bude mať bodový rozdiel medzi prvým a druhým až po základnej časti.