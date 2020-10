Odvolanie Hapala? Mal sťaženú úlohu, tvrdí opora reprezentácie

Aký sú Hapal a Tarkovič?

23. okt 2020 o 19:00 Pavol Spál

Rozhovor pre denník SME Slovenskou jednotkou na poste krajného obrancu je PETER PEKARÍK (33 r.) už viac ako dvanásť rokov. V reprezentácii patrí futbalista Herthy Berlín k najstarším. Služobne aj vekovo. Ako vníma odvolanie trénera Pavla Hapala a vymenovanie Štefana Tarkoviča za jeho dočasného nástupcu?

Posledný bundesligový zápas sa pre vás skončil už v 20. minúte, pre zranenie. Aké je to vážne?

Zo zápasu so Stuttgartom nám silno narazený stehenný sval. Absolvoval som už dva tréningy s mužstvom. V sobotňajšom zápase na pôde Lipska by som však mal nastúpiť.

Ako vnímate odvolanie trénera Pavla Hapala?

Keď to rozmením na drobné, tak tréner Hapal mal v septembrových i v októbrových zápasoch objektívne sťaženú úlohu.

Septembrové dva zápasy Ligy národov sa hrali ešte pred štartom mnohých líg.

Niektorí hráči pre prerušenie sezóny zapríčinené pandémiou nehrali súťažný zápas aj tri mesiace, niektorí, naopak, dokončili ligy v neskorých termínoch a vracali sa prakticky z dovoleniek.

Fyzická pripravenosť v tomto prípade výrazne absentovala.

Októbrové tri zápasy sme odohrali v priebehu jedného týždňa. Najdôležitejší bol, samozrejme, prvý barážový s Írskom, ktorý sme zvládli a postúpili do finále.

Ďalšie dva zápasy v Lige národov neboli ideálne z herného a najmä ani z výsledkového hľadiska.

Zaskočilo vás jeho odvolanie?

Po úspešnom zvládnutí barážového zápasu s Írskom a postupe do finále play off o postup na EURO 2020 to bola, samozrejme, prekvapivá správa.