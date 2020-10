Sagan bol vážny, Bora to vzdala. Šéfa Gira nahneval protest cyklistov

Víťazom etapy sa stal Čech Josef Černý.

23. okt 2020 o 17:34 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Ak ste si zapli priamy prenos piatkovej 19. etapy z Giro d'Italia hneď v úvode, mohli ste sa dostať do omylu. Televízie boli bezradné. Púšťali zostrihy.

Lenže nielen z Gira, ale aj z etáp súbežnej Vuelty.

Živé zábery z Talianska boli netradičné. Namiesto cyklistov kamery snímali tímové autobusy za daždivého počasia.

Posledná šprintérska etapa na tohtoročnom Gire sa začala protestom pretekárov. V chladnom a daždivom počasí sa odmietli postaviť na štart.

Pred dažďom sa schovávali pod prístreškami a nechceli odtiaľ vyjsť.

Etapa sa začala bojkotom

„Chceli sme nejaké skrátenie. Včera sme to predostreli s tým, že dnešná etapa je extrémne dlhá, navyše v daždi a náš imunitný systém je pod tlakom počas pandémie. Lenže náš návrh organizátori neprijali,“ vysvetľoval Adam Hansen z tímu Lotto Soudal na twitteri.

Keď ráno cyklisti ostali stáť a nešli na štart, bolo to podľa neho spontánne.

„Bolo pekné vidieť, že sme sa všetci spojili. S organizátormi sme dohodli skrátenie etapy tak, aby sa uskutočnila. Všetky strany sú spokojné," doplnil Hansen.

Pôvodne mali cyklisti šliapať 258 kilometrov. To by bola suverénne najdlhšia etapa z trojice tohtoročných Grand Tour (Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta a Espaňa - pozn. red.).

Cyklisti sa dohodli, že na štart v Morbegno nastúpia, no za mestom presadnú do autobusov a tie ich odvezú do 120 kilometrov vzdialeného Abbiategrassa, kde sa etapa reštartuje. Z 258 kilometrov tak ostalo 124.

Nie všetky tímy však videli náročné podmienky rovnako. Podľa talianskej televízie Rai chceli Bora-Hansgrohe a Ineos Grenadiers ísť celú etapu a nie iba skrátenú.

Zrejme ju chceli využiť vo svoj prospech.

„Hovoril som s mnohými pretekármi a mnohí to nevideli tak zle. Ale viete, ako to chodí. Zopár ich nechce štartovať a zvyšok sa k nim hneď pridá,“ vravel riaditeľ Gira Mauro Vegni.

„Za toto ešte niekto zaplatí. My sme urobili všetko pre to, aby sme Giro zorganizovali čo najlepšie. Počasie k cyklistike patrí. Za dnešnú etapu nebudú udelené žiadne odmeny,“ dodal.

"Etapu bolo možné prejsť v celej dĺžke a podľa mňa nebolo fér ráno informovať organizátorov o štrajku," povedal na oficiálnej stránke tímu Bora-Hansgrohe Ralph Denk.

Podľa neho bojkotom sa cyklisti nezachovali profesionálne a do budúcna by sa takéto veci nemali stávať. "Nebolo to korektné. My sme boli pripravení pretekať na celej dĺžke etapy," dodal Denk.

„Giro je také. Etapy tu budú vždy náročné. Vo dvoch horských etapách sme prekonali 11-tisíc výškových metrov. Nie je jednoduché ísť potom 260 kilometrov v daždi. Ale keď sme mali šliapať na Stelvio, nikto nič nenamietal,“ vravel pred etapou pre L´Equipe Démare.

Snaha Bory vydržala 60 kilometrov

Väčšinu cyklistov však vyšťavili tri náročné etapy. Celková únava pretekárov bola veľkým faktorom, ktorý sa podpísal na priebehu piatkovej etapy.

Len málo jazdcov a tímov malo energiu a záujem pretekať. Skôr sa chceli len v pokoji dostať do cieľa, keďže v sobotu ich čaká ďalšia horská etapa.

Tím Bora-Hansgrohe však pretekať chcel. Šesťdesiat kilometrov spolujazdci Petra Sagana naháňali skupinu v úniku. Striedali sa len medzi sebou.

Bez nich by pelotón zrejme zastal. Keď odstup úniku neklesal, Bora svoju snahu vzdala. V tej chvíli akoby si ostatní cyklisti vydýchli a nálada sa uvoľnila.

Ukázalo sa, že nik okrem Bory v tej chvíli nemá záujem naháňať sa.

Cyklisti sa začali medzi sebou baviť, jesť, tempo kleslo. Vážny výraz na tvári mal len Peter Sagan. Ostal bez možnosti zabojovať o víťazstvo v etape aj bez šance na cyklámenový dres.

„Kedysi platili nepísané pravidlá. Ak máš dres, tak máš zodpovednosť a ťaháš. Časy sa menia. Dnes nie je v pelotóne taký rešpekt. Iste, nie je pravidlo, podľa ktorého by Groupama-FDJ musela ísť na čele, ale ak neťahá nik, tak to takto dopadne,“ komentoval etapu na Eurosporte víťaz Tour de France 2012 Bradley Wiggins.

Víťazom sa stal český cyklista z tímu CCC Josef Černý. Český majster v časovke využil správny moment vo vedúcej skupine a súperom ušiel. Do cieľa prišiel sám.

Na okruhu WorldTour je to jeho prvé víťazstvo.

Démare môže oslavovať

Arnaud Démare sa stal víťazom bodovacej súťaže. Matematicky by ho ešte mohol Peter Sagan predbehnúť. Stráca 37 bodov a v posledných dvoch etapách je k dispozícii 40 bodov.

Ale to by musel slovenský cyklista vyhrať obe etapy a k tomu pridať aj víťazstvo na šprintérskej prémii v sobotu.

Démarovi stačí iba prísť do cieľa v limite. Na veľkých etapových pretekoch je to jeho prvý triumf v bodovacej súťaži. V tejto sezóne má však životnú formu a na Gire vyhral všetky štyri hromadné šprinty.

Keď sa ho po etape pýtali novinári čo hovorí na víťazstvo v bodovacej súťaži odvetil: „Ešte to nie je oficiálne“.

O celkové víťazstvo sa cez víkend pobijú Wilco Kelderman, Jai Hindley a Tao Geoghegan Hart. Zdanlivo je v najlepšej pozícii Kelderman. Vedie a má náskok dvanásť a pätnásť sekúnd, ale Hindley a Hart majú lepšiu formu v kopcoch.

Môže sa zopakovať scenár z Tour, kde sa konečné poradie zmenilo v časovke. Tá uzatvára Giro v nedeľu. Má však len 15 kilometrov.