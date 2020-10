Košice v derby prehrali, nestačili im ani góly Pospíšila či asistencia Réwaya

Michalovce uspeli po predĺžení.

23. okt 2020 o 21:01 (aktualizované 23. okt 2020 o 21:34) SME.sk, TASR

Tipos extraliga - 7. kolo

Košice - Michalovce 3:4 pp (1:2, 0:1, 2:0 - 0:1) Góly: 16. Pospíšil (Baránek, Pavlin), 42. Pospíšil (Vopelka, Baránek), 58. Jenyš (Deyl, Réway) - 10. Ťavoda (Šoltés, Korhonen), 15. Takáč (Mlynarovič, Southorn), 20. Bartánus (Lalancette, Southorn), 64. Bartánus (Southorn, McCormack) Rozhodovali: Adamec, Goga - Beniač, Crman, vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov Košice: Sedláček - Pavlin, Baránek, Michalčin, Růžička, Slovák, Deyl, Mudrák - Vopelka, Chovan, Réway - Milý, Pospíšil, Klhůfek - Belluš, Eliaš, Jenyš - Krasničan, Frič, Jokeľ Michalovce: Škorvánek - Southorn, Zeleňák, McCormack, Ventelä, Bdžoch, Ťavoda, Ragan, Zekucia - Regenda, Lalancette, Hickmott - Bartánus, Mlynarovič, Takáč - Šoltés, Galamboš, Korhonen - Mašlonka, Češík, Matoušek

KOŠICE. Hokejisti Michaloviec zvíťazili v piatkovom zápase siedmeho kola Tipos extraligy na ľade Košíc 4:3 po predĺžení.

Víťazný gól strelil v presilovke v 64. minúte Marek Bartánus.

Michalovce v doterajšom priebehu sezóny odohrali tri stretnutia, pričom vo všetkých uspeli - dvakrát v riadnom hracom čase, raz po predĺžení.

Košičania majú na konte jedno víťazstvo, jednu prehru v riadnom hracom čase a jednu prehru po predĺžení.

Hlasy po stretnutí

Jan Šťastný, tréner HC Košice: "Pripravovali sme sa na veľkú ofenzívnu silu Michaloviec. Celkovo to však bol vyrovnaný zápas. Inkasovali sme dva lacné góly a proti takému súperovi je ťažké to otáčať.

V tretej tretine sme išli do rizika, povedali sme si, že skúsime zabojovať. Stiahli sme hru na tri päťky a výsledkom bolo vyrovnanie na 3:3. Verili sme si na nájazdy, no v predĺžení sme spravili naivný faul a súper rozhodol v presilovke. Chlapcom však chcem poďakovať za to, že sa vrátili do zápasu."

Miroslav Chudý, tréner HK Dukla Ingema Michalovce: "Som spokojný s tým, čo sme dnes uhrali, pretože sme to nemali jednoduché. Bol som zvedavý, čo s nami spraví dlhý zápasový výpadok. Nemal som preto veľké očakávania od dnešného zápasu.

Prvá tretina bola vyrovnaná, my sme v nej vyťažili z minima maximum. V druhej sme boli lepší my, v tretej domáci. Súper vyrovnal zaslúžene, remíza zápasu svedčila. V predĺžení sme využili ponúknutú šancu, s presilovkami sme dnes boli celkovo spokojní."