Bartánus: Chceme len zarábať peniažky pre naše rodiny

Sme radi za každý zápas, vraví.

24. okt 2020

KOŠICE. Východniarske derby v hokejovej Tipos extralige medzi Košicami a Michalovcami rozhodlo až predĺženie.

V ňom boli úspešnejší hostia, ktorých k dvojbodovému zisku nasmeroval gólom v presilovke kapitán Marek Bartánus.

Rodák z Liptovského Mikuláša zaznamenal v zápase dva góly, rovnako ako košický útočník Martin Pospíšil.

Michalovce odohrali prvý zápas po prestávke zapríčinenej koronavírusovou karanténou a s víťazstvom 4:3 po predĺžení boli spokojní.

Košičania ukázali charakter, keď ich nezlomil stav 0:2 ani 1:3 a dokázali si v závere vynútiť predĺženie.

Sezónu chcú určite dohrať

Na Michalovčanoch nebola vidieť v úvode stretnutia dlhšia zápasová absencia, hoci samotní hráči ju vnímali.

„Bol to pre nás náročný zápas vzhľadom na to, že sme skoro tri týždne nehrali. Nebolo ľahké naskočiť do rozbehnutého kolotoča. Navyše, Košice hrali tretí zápas po návrate z karantény. Sme radi, že sa nám podarilo zvíťaziť aspoň za dva body,“ povedal Bartánus, podľa ktorého bolo derby od začiatku až do konca vyrovnané.

„Remíza po 60 minútach bola určite zaslúžená. My sme nemali ideálny úvod, ale podržal nás brankár. Ja som rád, že som k víťazstvu pomohol chlapcom dvoma gólmi," priznal.

Od začiatku sezóny bolo už množstvo stretnutí presunutých. Takmer pred každým kolom visí nad jednotlivými zápasmi veľký otáznik a hráči sú tak v neistote.

„Nikto z chlapcov sa nepozerá veľmi dopredu. Je to naše zamestnanie. Sme radi za každý zápas, ktorý môžeme odohrať a za každý deň, počas ktorého môžeme zarobiť peniažky pre naše rodiny. Dodržiavame všetky pravidlá a sme pravidelne testovaní. Sezónu chceme určite dohrať,“ uviedol Bartánus.

Pospíšil si po premiérových góloch vydýchol

Košičanov v zápase ťahal dvojgólový Martin Pospíšil, ktorý priznal, že domáci sa zatiaľ trápia v presilových hrách.

„Musíme na tom popracovať. Je potrebné viac strieľať a tlačiť sa do súperovej bránky. Dúfam, že v ďalších zápasoch to bude lepšie. Čo sa týka mojich gólov, trochu som si pri tom prvom vydýchol," priznal Pospíšil.

"V prvých zápasoch som mal veľa šancí, ale nepadlo mi to. Verím, že teraz sa to už zlepší a pridám ešte ďalšie góly,“ povedal hráč, pre ktorého to boli zároveň prvé góly v najvyššej slovenskej súťaži.

„Bolo to niečo neobvyklé, predsa len som na Slovensku po siedmich rokoch. Som za to veľmi rád, ale viac by ma potešilo, ak by to bolo vo víťaznom zápase.“

Už pred sezónou Pospíšil avizoval, že v Košiciach by mal pôsobiť len do konca roka. Kedy presne odíde do zámoria, ešte stále nie je jasné.

„Nič nie je oficiálne. Dopočul som sa len, že sa niečo rysuje po Vianociach. Vtedy by sa mali začať kempy v zámorí. Ja som pripravení a prispôsobím sa situácii.“