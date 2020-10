Bude to najťažšia sezóna v kariére, vraví Klopp

Trápi ho prípadné vyhorenie zverencov.

24. okt 2020 o 10:28 TASR

LIVERPOOL. Tréner futbalistov Liverpoolu Jürgen Klopp označil túto sezónu za najťažšiu vo svojej kariére.

Dôvodom je pandémia koronavírusu, ktorá mu v ceste za obhajobou titulu v anglickej Premier League pripravuje stále nové výzvy.

Pre pozitívne testy na koronavírus sa musel nejaký čas zaobísť bez Sadia Maneho a Thiaga Alcantaru. K tomu sa navyše pridali zranenia viacerých hráčov.

Obranca Virgil van Dijk bude laborovať väčšinu sezóny s kolenom, Joel Matip, Naby Keita a Thiago vynechali v stredu pre drobné zranenia víťazný duel Ligy majstrov na ihrisku Ajaxu Amsterdam (1:0).

"A bude to ešte náročnejšie. Život v tejto dobe je ťažší než kedykoľvek predtým a platí to aj pre futbal. Všetci musíme ťahať za jeden povraz, aby sme hráčov udržali zdravých. Neustále hľadáme spôsoby, ako to dosiahnuť," povedal Klopp.

Starosti však nemá len o fyzický stav svojich zverencov, ale trápi ho aj mentálna stránka a prípadné vyhorenie.

"Nemám problém s nahusteným programom, nepatrím medzi tých, ktorí sa sťažujú. Mali by sme však dbať na to, aby tímy, ktoré hrajú v stredu, nemali ligové zápasy v sobotu okolo obeda.

Potrebujeme čas na oddych. Viem, že to ľudia nechcú počuť, ale prirovnal by som to k Formuly 1. Každý vie šoférovať, ale je náročné ísť rýchlosťou viac ako 400 km/h a spoliehať sa na to, že vám v ostrej zákrute budú fungovať brzdy," povedal.

Liverpoolu patrí po piatich odohraných zápasoch priebežná štvrtá priečka. V sobotu privítal od 21.00 SELČ predposledný tím tabuľky Sheffield United.