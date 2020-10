Môže obhajovať zlato. Tóth vo svetovom výkone roka vybojoval olympiádu

Limit pokoril bez problémov.

24. okt 2020 o 11:56 TASR, SITA

Dudinská päťdesiatka 2020

1. Matej Tóth Slovensko 3:41:15 h 2. Rafal Augustyn Poľsko 3:47:42 h 3. Andres Chocho Ekvádor 3:48:57 h 4. Karl Junghannß Nemecko 3:49:45 h 5. Alex Wright Írsko 3:56:17 h 6. Rafal Fedaczyňski Poľsko 3:56:31 h

DUDINCE. Slovenský atlét Matej Tóth splnil limit pre olympiádu v Tokiu a bude môcť obhajovať zlato na najdlhšej chodeckej trati.

Na Dudinskej päťdesiatke zašiel čas 3:41:15 h a limit pokoril s prehľadom. Dosiahol zároveň svetový výkon roka. Doterajšie sezónne maximum 3:43:29 patrilo Rusovi Dementijovi Čeparevovi.

Tóth absolvoval chodeckú päťdesiatku prvýkrát od minuloročného svetového šampionátu v katarskej Dauhe, kde v obrovskej horúčave preteky nedokončil.

V Dudinciach ho naopak čakalo sychravé počasie a mokrá trať, no ani to ho nezastavilo vo vysnívanom cieli zaistiť si účasť na olympiáde.

Tóth potvrdil deklarovanú vysokú výkonnosť a v slabšej, no stále kvalitnej medzinárodnej konkurencii, predviedol sólojazdu. V Dudinciach zvíťazil štvrtýkrát v kariére. Predtým uspel aj v rokoch 2011, 2015 a 2018.

Tóth sa môže v Tokiu stať iba druhým chodcom, ktorý na 50-kilometrovej trati obháji prvenstvo.

V disciplíne, ktorá je na programe hier od roku 1932, sa to podarilo iba Poliakovi Robertovi Korzeniowskému, ktorý triumfoval dokonca trikrát, v rokoch 1996, 2000 i 2004.

"Mám skvelé pocity. Dážď mohol byť o niečo slabší, ale počasie bolo pre nás napokon výborné. Cítil som sa veľmi dobre, využil som formu. Záver bol z mojej strany trochu menej energický. Sú tu ostré zákruty a moje svaly trochu trpeli, no stálo to za to," povedal v cieli Tóth.

Reportáž z podujatia (posledné metre pretekov sú od času 9:15):