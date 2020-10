Pred Girom boli domestici. V poslednej etape mladíci zabojujú o titul

Sobotňajšiu etapu vyhral Hart.

BRATISLAVA. Pred Giro d'Italia veľa cyklistických fanúšikov nemalo potuchy, kto je Jai Hindley či Tao Geoghegan Hart. Obaja patria ku mladšej generácii. Veľa úspechov na konte nemajú.

Hindley skôr preto že má len 22 rokov a nemal toľko príležitostí. Hart preto že v tíme Ineos mali celý regiment silných cyklistov a on musel byť skôr v podpornej role.

Pred tromi týždňami by nik na svete netipoval, že jeden z nich sa stane víťazom talianskej Grand Tour.

Je to podobný šok, ako keď si titul v Premier League vybojovali pred štyrmi rokmi futbalisti Leicesteru. Pred sezónou neboli v pozícii favorita.

Aj Giro bolo tento rok plné zvratov a prekvapení. Favoritov skosili pády, zranenia aj koronavírus. Nedá sa však povedať, že by títo mladíci neboli dostatočne silní a víťazstvo im padlo do rúk bez námahy.

Po 20 etapách majú rovnaký čas

V poslednom týždni, ktorý je na Gire tradične najnáročnejší, sa prekonávali.

„Ak si niekto myslí, že úroveň Gira je slabá, je na omyle,“ vravel víťaz všetkých troch veľkých etapákov Vincenzo Nibali pre taliansku Gazzettu. Aj on ostal medzi zdolanými súpermi. „Vidno nástup mladej generácie.“

Hart a Hindley majú po 20 etapách na Gire zhodný celkový čas – 85 hodín, 22 minút a 7 sekúnd.

Kto z nich dvoch má teda právo byť v drese lídra?

V prípade zhodného času o tom rozhodujú stotiny sekundy, ktoré sa merali v predchádzajúcich časovkách. V nich bol o 86 stotín rýchlejší Hindley.

Taký je rozdiel medzi dvomi mužmi po viac ako 3300 kilometroch. Mizivý.

„Nemám slov. Toto sú chvíle, o ktorých som ako chlapec sníval. Na druhej strane nie je ideálne, že som ružový dres zobral Wilcovi (Keldermanovi – pozn.red.), ale je dobré, že sme ho udržali v tíme,“ hovoril 22-ročný Austrálčan pre Eurosport.

Svojho najväčšieho rivala Harta sa v záverečnom stúpaní napriek viacerým pokusom nedokázal zbaviť. Ten ho pred cieľom prešprintoval a vyhral etapu.

V časovke má navrch Hart

Na talianskej Grand Tour neplatí to, čo na francúzskej. Že v poslednej etape sa už v celkovom poradí nesúťaží. Práve naopak. Práve v nej sa môže všetko zmeniť.

V Miláne čaká v nedeľu cyklistov časovka na 15,7 kilometra.

Z dvojice mladíkov je lepším časovkárom Hart. Hoci na Gire je bilancia v doterajších dvoch časovkách vyrovnaná 1:1, Hart bol výrazne lepší v tej dlhšej. Obaja jazdili proti sebe v rovnakých časovkách spolu deväťkrát, z toho až sedemkrát bol lepší jazdec tímu Ineos.

Pred dvomi rokmi bol na Okolo Kalifornie v časovke dokonca tretí. Vlani na Gire v prológu skončil siedmy.

Celkovo vie zájsť časovku veľmi solídne. Hindley by naopak musel prekvapiť.

„Dám do toho všetko a uvidím, ako sa to skončí. Odhliadnuc od výsledku som šťastný, ako som šiel toto Giro,“ vraví Austrálčan. Aj druhá priečka by pre neho bola životným výsledkom.

Sunweb bude mať na pódiu dvoch

Hart pripomenul, že jeho úloha bola pri štarte Gira trochu iná. „Boli sme tu pre Gerainta. Lenže to bolo pred dvadsiatimi etapami. Myslím si, že v poslednej časovke som ukázal silné nohy. Uvidíme, ako to zajtra dopadne,“ povedal Hart.

Tím Sunweb zdanlivo nevyužil výhodu, ktorú mal. Ešte pred štvrtkovou kráľovskou etapou mal Wilco Kelderman pred Hartom náskok 2 minúty a 42 sekúnd.

V stúpaniach Kelderman nebol taký silný ako jeho mladší kolega, a tak šéfovia Sunwebu vložili dôveru do Hindleyho. Dostal šancu bojovať o víťazstvo.

Obaja jazdci boli na čele celkového poradia - Kelderman a teraz aj Hindley. Lenže v časovke má Hart navrch.

Teraz to vyzerá, že hoci budú na pódiu až dvaja cyklisti zo Sunwebu, ani jeden z nich nebude stáť na najvyššom stupni.

Giro sa môže skončiť s najmenším rozdielom medzi víťazom a druhým v poradí.

Doteraz sa najtesnejšie skončila Vuelta v roku 1984. Eric Caritoux bol len o 6 sekúnd rýchlejší ako Alberto Fernández Blanco.

Peter Sagan prišiel v sobotu do cieľa na 104. mieste s 32-minútovou stratou.