Vráti sa na počesť otca, reagujú Rusi na koniec kariéry Nurmagomedova

Chabib Nurmagomedov neprehral ani jeden súboj.

25. okt 2020 o 11:14 SITA

BRATISLAVA. Suverénny návrat Chabiba Nurmagomedova (32) do súťažnej klietky v MMA vyvrcholil hladkým víťazstvom, po ktorom dagestanský bojovník oznámil ukončenie kariéry.

Súboj s Američanom Justinom Gaethjem na turnaji UFC 254 v Abú Zabí v SAE ukončil ruský majster bojových umení technickou submisiou už v 2. kole a profesionálnu bilanciu v oktagone upravil na 29:0.

Či to však bude naozaj aj konečné číslo, je v tejto chvíli diskutabilné.



"Som si istý, že Chabiba budeme mať po istom čase naspäť. On sa vráti, lebo mu budú chýbať víťazstvá," myslí si ruský športový bloger Vasilij Utkin, cituje ho portál Championat.

"Svoj odchod zo scény vysvetlil sľubom matke, čomu sa dá rozumieť. Na druhej strane, keď jeho mama časom uvidí, ako mu chýbajú súboje a cíti sa zle, sama ho pošle naspäť. Ako milujúca matka to urobí," píše ďalej.



Nurmagomedov v júni tohto roku prišiel o otca Abdulmanapa, ktorý zomrel aj na komplikácie spôsobené koronavírusom. Práve jeho otec predovšetkým stál za nevšednou kariérou svojho syna v MMA.

Chabib neskôr sľúbil matke, že sa do klietky vráti už len na jeden súboj.

Po svojom triumfe nad Gaethjem a potvrdení pozície nesporného šampióna ľahkej váhy všetkým odkázal, že víťazstvo venuje otcovi.

"Ďakujem Ti za všetko, čo si ma naučil. Nech Ti všemohúci Allah udelí najvyššie požehnanie. Keď je Boh s nami, nik toto spojenie nerozbije," napísal Chabib Nurmagomedov na sociálnej sieti Instagram.



Vasilij Utkin si myslí, že Chabib sa do oktagonu vráti práve preto, aby si uctil pamiatku svojho otca.

"Až ten tridsiaty súboj bude posledný. Tak to chcel jeho otec Abdulmanap, sníval o tom. A Chabib to skôr či neskôr urobí na jeho počesť. Nebude to znamenať, že pôjde proti jeho odkazu. Práve naopak, uctí si ho tým," doplnil Utkin.