Si superstar. Prekonal si ma, odkázal víťazovi Gira slávny cyklista

Hart vyhral s náskokom 39 sekúnd.

25. okt 2020 o 18:21 Miloslav Šebela

MILÁNO, BRATISLAVA. V Londýne to bola veľká udalosť, hoci bolo chladné januárové počasie. V meste sa stretlo zopár stoviek nadšencov na cyklojazde nového britského tímu Sky.

Bol január 2010.

V novom tíme boli Bradley Wiggins, Geraint Thomas či Chris Froome. Neskorší štvornásobný víťaz Tour de France Froome bol vtedy ešte neznámy, no Wiggins už bol olympijským víťazom a skvelým časovkárom.

Na cyklojazde štartoval aj štrnásťročný Tao Geoghegan Hart. Keď mu ten istý tím Sky už ako nádejnému talentovanému pretekárovi v roku 2015 ponúkol kontrakt, odmietol.

„Prečo? Najlepšie by som to vysvetlil tým, že som v tej sezóne nič nevyhral. Cítil som, že pred tým, ako sa stanem profesionálom, by som mal niečo vyhrať,“ hovoril Hart v rozhovore pre web cyclist.co.uk.

Sky však mali oňho naďalej záujem. Na ich ponuku škótsky cyklista pristal o rok neskôr.

Bol brankár a plával

Cyklistika nebola jeho jedinou vášňou. Býval futbalovým brankárom a je zapáleným fanúšikom Arsenalu Londýn.

Okrem toho sa niekoľko rokov venoval plávaniu a tiež mal dobré výsledky. Ako 13-ročný bol členom štafety, ktorá preplávala kanál La Manche.

Lenže vyhrala cyklistika.

„K nám prišiel po futbale a plávaní, pretože bol trochu znechutený a cyklistika je najmä o individuálnom výkone,“ opisoval pre Guardian tréner Keir Apperley z Hackney Cycling Clubu.

Tu Hart začínal svoju kariéru. Mal zmysel pre detail, bol vnímavý, rýchlo sa učil a ľahko sa neuspokojil.

„Aj po dobrom výkone a dobrom výsledku si vedel naložiť,“ opisoval tréner Keith Lambrecht z akadémie britského zväzu. „Vždy nás vedel dostať tým, aký je bystrý. Rýchlo sa učil.“

Učil ho Merckxov syn

Veľmi dôležitým krokom v jeho smerovaní však bolo, že mal možnosť jazdiť v programe britského zväzu po dovŕšení osemnástich rokov.

Aj to odmietol a radšej sa vybral do mládežníckeho tímu Hagens Berman Axeon, ktorý vedie syn Eddyho Merckxa – Axel.

Práve tu vyrástlo viacero výnimočných mladých pretekárov, ktorí prekvapili na Gire.

Okrem Harta tu jazdil aj Joao Almeida, ktorý preteky pätnásť etáp viedol, najlepší vrchár Gira Ruben Guerreiro, Mikkel Berg či víťaz etapy Jhonatan Narvaez.

„Mikkel aj Joao mi potvrdili, že ich sme ich dobre pripravili na preteky WorldTour. Dospeli mentálne aj fyzicky. Naučili sa, ako súťažiť na najvyššej úrovni. Keď od nás niekto odchádza, sú to hotoví jazdci, ktorí majú dostatok skúseností,“ vysvetľoval Merckx junior, ako sa im darí v tíme vychovávať toľko talentov.

Z domestika víťazom

Hartovi už vtedy predpovedali, že raz z neho bude pretekár na dlhé etapáky ako Tour de France či Giro d'Italia. Už v roku 2016 na Tour de l'Avenir skončil celkovo šiesty.

To je Tour de France pre cyklistické nádeje. O priečku pred ním skončil Jai Hindley, s ktorým bojoval o svoj prvý titul na tohtoročnom Gire.

Na talianskej Grand Tour mal byť Hart v prvom rade pomocníkom pre Gerainta Thomasa. Po jeho vypadnutí sa tím len zdanlivo vzdal boja o celkové víťazstvo.

“ Len sa zamysli nad tým, čo sa ti podarilo a ako inšpiruješ ľudí. Si superstar. Môj syn má teraz pätnásť a si jeho idolom. „ Bradley Wiggins

Po odstúpení ďalších silných jazdcov sa postupne Hart prepracoval do najlepšej desiatky a po kráľovskej etape bol už tretí.

Po predposlednej etape sa prepracoval takmer na čelo celých pretekov.

Teda nie úplne, pretože po 20 etapách ho od Hindleyho delilo 86 stotín sekundy. To bol rozdiel, vďaka ktorému nastúpil v poslednej etape v ružovom drese Austrálčan.

Si superstar, odkázal mu Wiggins

Pred časovkou sa mu cez Eurosport prihovoril aj Bradley Wiggins. „Si na prahu veľkých vecí. Dospel si, dokázal si svoj talent. Blížiš sa k víťazstvu na Giro d'Italia, kamoš," vravel Wiggins.

"V mnohých ohľadoch si prekonal aj mňa. V istých veciach si lepší ako som ja len chcel byť. Som na teba hrdý. Len sa zamysli nad tým, čo sa ti podarilo a ako inšpiruješ ľudí. Si superstar. Môj syn má teraz pätnásť a si jeho idolom,“ dodal.

Hart bol v časovke od Hindleyho rýchlejší o 39 sekúnd a po prvý raz v kariére vyhral trojtýždňové etapové preteky. Je len druhým britským cyklistom, ktorý vyhral Giro.

Jeho víťazstvo však pred štartom pretekov nik neočakával. K jeho triumfu prispeli pády favoritov, ale aj pozitívne prípady koronavírusu.

„Keď sme vyštartovali na Sicílii, ani v najšialenejších snoch som si nepredstavoval, že by toto bolo možné,“ hovoril Hart pre Eurosport.

„Celú kariéru som sníval, že by som raz mohol byť v najlepšej desiatke, možno v elitnej päťke na takýchto pretekoch. Toto je niečo úplne iné. Asi mi potrvá poriadne dlho, kým to pochopím,“ dodal.

Ružový dres získal až v cieli poslednej etapy.

Hart je piatym jazdcom z tímu Ineos Grenadiers (bývalý tím Sky), ktorý vyhral trojtýždňové preteky. Pred ním to dokázali Wiggins, Froome, Thomas a Egan Bernal.

Toto víťazstvo je však zo všetkých predchádzajúcich najprekvapujúcejšie.