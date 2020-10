Sagan hodnotí Giro: Bavilo ma, ale som rád, že to mám celé za sebou

Pri debute dokázal vyhrať jednu etapu.

MILÁNO. Slovenský cyklista Peter Sagan má za sebou premiérové Giro d'Italia. Vrcholom jeho vystúpenia na talianskych cestách bol výkon v desiatej etape, keď sa mu podarilo ukončiť 461-dňové čakanie na triumf.

Okrem toho si pripísal aj štyri druhé miesta v etapách a druhý bol aj v bodovacej súťaži.

Skúsil to z úniku

Tridsaťročný jazdec Bora-Hansgrohe ukázal, že prišiel v dobrej forme už v druhej etape.

V klasikárskom dojazde ho zdolal len domáci Diego Ulissi. Sagan si ale nečakane obliekol modrý dres pre lídra súťaže vrchárov.

Druhé miesto obsadil aj vo štvrtej, siedmej a neskôr aj v jedenástej etape, keď vždy skončil za suverénom hromadných dojazdov Arnaudom Démarom.

V priamom súboji nevyzrel na Francúza ani raz a tak to skúsil z úniku.

"Som rád, že som to víťazstvo získal a že som v sezóne nakoniec dokázal vyhrať. Chcem sa poďakovať aj všetkým fanúšikom, ktorí nás povzbudzovali," povedal po záverečnej časovke.

Víťazstvo dlhoval tímu i fanúšikom

Sagan si tak pripísal triumf na každej z troch Grand Tours a stal sa stým cyklistom, ktorému sa to podarilo.

"Tento úspech má pre mňa špeciálny význam, keďže je môj prvý na Giro d'Italia. Moje predchádzajúce víťazstvo bolo vlani na Tour de France, musel som si trocha počkať. Tím aj fanúšikovia majú očakávania a dlhoval som im víťazstvo," povedal po triumfe.

Sagan sa predstavil na Gire prvýkrát v kariére i napriek tomu, že sezónu poznačila pandémia koronavírusu, ktorá posunula celý kalendár.

Síce mal po Tour de France na oddych len krátkych dvanásť dní, splnil sľub, ktorý dal ešte vlani organizátorom a talianskym fanúšikom.

"Som veľmi rád, že som tento rok prišiel na Giro, no bola to pre mňa dosť intenzívna sezóna, pretože som absolvoval dve Grand Tours tesne po sebe. Giro ma bavilo, ale som už celkom rád, že to mám celé za sebou. Budem na to rád spomínať," dodal.