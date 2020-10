Kmotrík koučoval zápas. Je to na Slovensku možné?, pýtal sa tréner DAC

Slovan svojou zostavou prekvapil.

25. okt 2020 o 20:42 Titanilla Bődová

DUNAJSKÁ STREDA. Nešlo ho prehliadnuť. Ak by si niekto neznalý veci náhodou zapol priamy prenos zo zápasu medzi Dunajskou Stredou a Slovanom Bratislava, právom by sa domnieval, že chlap v trojdielnom modrom károvanom obleku, bielej košeli a v bielych teniskách je trénerom hostí.

Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší koučoval nedeľňajší šláger futbalovej Fortuna ligy z lavičky.

Hlavný tréner Slovana Darko Milanič bol spolu s ďalšími členmi realizačného tímu v karanténe, keďže bol pozitívne testovaný na koronavírus.

V zápise o stretnutí v Dunajskej Strede namiesto neho figuroval ako hlavný tréner Stanislav Moravec, jeho asistentmi boli Szilárd Németh a Peter Mriglot. Trénerom brankárov bol Peter Boroš.

Ivan Kmotrík sedel na lavičke ako vedúci mužstva.

Vraj sa dostali k slovu všetci

V predzápasovom stanovisku na klubovom webe to prvý muž Slovana odôvodnil tým, že takto chce osobne vyjadriť podporu svojmu mužstvu.

„Chcem mu dať najavo, že držíme spolu a nevzdávame sa,“ vyhlásil Kmotrík ml. Podobne sa vyjadril aj po stretnutí, ktoré sa skončilo 1:1.

„Všetci sa dostali k slovu. Každý si splnil svoju úlohu v rámci realizačného tímu. Všetci spoločne, nie je to o mne, ale o celom realizačnom tíme. Snažil som sa pomôcť, ako som vedel,“ povedal pred kamerami médií.

Dodal, že zostavu určil hlavný tréner Milanič, ale počas zápasu už s ním nebol v kontakte.

Iba s jednou zmenou

Slovan svojou základnou jedenástkou prekvapil. Po tom, čo hlásili v mužstve a realizačnom tíme štrnásť pozitívnych na koronavírus, sa zostava hostí oproti minulému týždňu zmenila len na jednom poste.

Namiesto Jurijho Medveděva v nej dostal miesto Lukáš Pauschek.

„Som trochu prekvapený, lebo som počul, že mnoho hráčov nemôže hrať. Napokon chýbal iba Medveděv,“ poukázal na túto skutočnosť aj tréner DAC Bernd Storck.

Slovan pritom žiadal odklad zápasu.

Niektoré stávkové spoločnosti na prvotné informácie z tábora belasých zareagovali extrémne vysokým kurzom na ich víťazstvo.

V sobotu večer bol kurz na triumf hostí 10,00, v nedeľu ráno dokonca 13,50. Majster však hral prakticky v najsilnejšom zložení.

Hráči mali horúčku

Kmotrík ml. žiadosť o odklad vysvetľoval tým, že sa báli, aby nemali ešte viac nakazených.

„Báli sme sa šírenia Covidu-19. Každý deň nám pribúdajú dvaja-traja noví pozitívni. Niektorí hráči nastúpili s horúčkami, neboli stopercentne pripravení. Uvidíme, čo bude zajtra," opisoval.

"Aj keď zostava vyzerala silno, chlapci museli ukázať charakter. Včera mali horúčky a nastúpili aj s horúčkami. Zabojovali za klub,“ povedal generálny riaditeľ bratislavského klubu.

Koučovať môže len hlavný tréner Rozpis Fortuna Ligy definuje jasne: „Viesť družstvo v priebehu majstrovského stretnutia a stáť v technickej zóne môže výlučne hlavný tréner s požadovanou trénerskou licenciou. Asistenti trénera, resp. tréner brankárov, uvedení v zápise o stretnutí, majú oprávnenie vydávať krátke pokyny, a to iba v špecifických situáciách,” píše sa v bode f) časti 10 s názvom Tréneri, asistenti trénerov a realizačné tímy. Pri porušení tohto nariadenia môže sa podať podnet na začatie disciplinárneho konania. V ďalšom bode je však uvedené, že keď hlavný tréner chýba z odôvodnených a ospravedlnených príčin (napr. PN, „vis maior” situácia), tak „môže dočasne v danom majstrovskom stretnutí pripraviť a viesť družstvo jeho asistent, bez ohľadu na fakt, že nemá požadovanú trénerskú licenciu hlavného trénera.“ Rozpis však nešpecifikuje, čo sa deje v prípade, keď chýba celý realizačný tím.

V nedeľu žiadnych ďalších pozitívnych neodhalili, ale čakajú, že možno o deň alebo dva ešte nejakí pribudnú.

„Pri vstupe na štadión v Dunajskej Strede sme boli bez horúčok, ale pri Covide sa to mení. Napríklad náš tréner je počas dňa úplne v poriadku, večer mu však vystúpi teplota,“ vysvetľoval Kmotrík.

Poď a makaj!

Jeho prítomnosť na lavičke pútal aj pozornosť fanúšikov. „Konečne má tréner Slovana plnú dôveru,“ vtipkoval jeden z nich na sociálnej sieti.

Ivan Kmotrík starší je majiteľom belasých od leta 2008 a na lavičke sa odvtedy udialo šestnásť zmien.

Kmotrík mladší však namiesto taktických pokynov svoje mužstvo skôr povzbudzoval. „Pooooď, makaj,“ kričal na hráčov, väčšinou bez rúška.

Keď tesne pred koncom fauloval Ibrahim Rabiu asi 23 metrov od brány Zsolta Kalmára, chytil sa za hlavu a bolestnou grimasou odvrátil tvár od ihriska.

Pokus maďarského experta na priame kopy napokon Dominik Greif vyrazil a tak Slovan získal na pôde lídra bod.

Storck sa zastal kolegu

„Pán generálny riaditeľ povedal, že sa chce podieľať na zápase. Zdôraznil, že je potrebné, aby sme sa zomkli. Pristúpil k tomu, že bude na lavičke. My sme boli meter-dva za ním a spoločne sme riešili situácie, ktoré nastali v zápase,“ pokúsil sa situáciu vysvetliť na pozápasovej tlačovej konferencii Stanislav Moravec, inak tréner rezervného mužstva.

„V mojej krajine, ak niekto nemá licenciu, tak nemôže koučovať tím. Na Slovensku je to možné? Bol som z toho prekvapený,“ priznal Storck, keď médiá chceli počuť názor na túto situáciu.

Moravec bol v nezávideniahodnej pozícii, keď musel vysvetľovať deľbu práce na lavičke Slovana.

„Bolo mi povedané, že to budeme riešiť takto. Ak by tu bolo desaťtisíc divákov, asi by sme teraz nehovorili o tom, či odo mňa išli nejaké pokyny hráčom,“ poznamenal.

„Musím sa zastať svojho kolegu. Rozhodca musí o tom rozhodnúť, on musí neoprávnenému povedať, aby si sadol,“ dodal Storck.