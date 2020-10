Nové Zámky pripravili prvú prehru Michalovciam

V oklieštenom zložení podali heroický výkon. Opäť rozhodol Zahradník.

25. okt 2020 o 21:18 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. V jedinom nedeľňajšom stretnutí hokejovej Tipos extraligy na seba narazili dva tímy vezúce sa na víťaznej vlne.

Doposiaľ neporazené Michalovce privítali na svojom ľade Nové Zámky.

Hoci hostia nastúpili iba so šestnástimi korčuliarmi, bez zranených či chorých Seppänena, Obdržálka, Mikuša či Embricha, proti favorizovanej Dukle podali oduševnený výkon, za ktorý boli odmenení troma bodmi.

Domácim zmazali nulu v kolónke prehier a triumfovali 4:3, vďaka čomu natiahli svoju víťaznú sériu na tri zápasy.

Nastúpili rozbití z dlhej cesty

Zemplínčania síce boli takmer celý zápas aktívnejším celkom, o čom svedčí aj pomer striel 44:22, ale Novozámčania trestali každú ich chybu.

Viedli už 2:0 či 3:1, avšak domácim sa šesť minút pred koncom podarilo vyrovnať.

„Nastúpili sme trošku rozbití z dlhej cesty, ale plnili sme taktiku, ktorú sme si povedali. Bolo ťažké hrať bez viacerých hráčov, ale tréner veril tým, ktorých poslal na ľad. Snažili sme sa ho nesklamať,“ povedal Samuel Zahradník, ktorý 54 sekúnd po vyrovnaní opäť naklonil misky váh na stranu hostí a jeho zásah bol napokon rozhodujúci.

„Tréner nám povedal, aby sme vyčkávali ako predtým. Išiel som pred bránku, Škorvánkovi puk vypadol a ja som ho dorazil," opísal.

Mimochodom, pre rodáka z Dolného Kubína to bol druhý víťazný gól v priebehu šiestich dní. „Chutí to veľmi dobre,“ pousmial sa vysoký útočník.

Všetky góly súperovi darovali

Michalovce doma túžili potvrdiť dva ťažko vybojované body z Košíc, ale zápas im nevyšiel.

„Mali sme dobrý vstup, najmä úvodných desať minút. Potom sa však hostia dvoma gólmi dostali na koňa a my sme to už len doťahovali. Napokon sa nám podarilo vyrovnať a keď sme si už mysleli, že to zlomíme, tak sme opäť inkasovali. Zápas sme si prehrali vlastnými chybami. Všetky štyri góly sme súperovi doslova darovali,“ zhodnotil duel domáci útočník Tomáš Török.

Ten sa prvýkrát v tejto sezóne dostal do nabitej zostavy Michaloviec a hneď aj skóroval, keď práve on vyrovnával na 3:3. Na body to však nestačilo.

„Bolo to z našej strany také nemastné-neslané, aj keď si myslím, že tak silné mužstvo ako my by malo takéto zápasy vyhrávať. Súper bol jednoznačne hrateľný. Nevypracoval si žiadnu čistú šancu, tie góly dal po našich chybách.“

Ambiciózny michalovský tím tak premiérovo vyšiel bodovo naprázdno.

„Je to určitá facka a ponaučenie. Hneď po zápase sme si povedali, čo musíme zlepšiť, keď chceme pomýšľať na najvyššie priečky, po ktorých túžime. Verím, že v najbližšom zápase podáme lepší výkon," dodal Török.

Motivácia navyše mu nechýbala

Špecifickú príchuť mal súboj pre novozámockého krídelníka Mateja Giľáka, ktorý ešte donedávna pôsobil v Michalovciach. Keď v priebehu letnej prípravy rozviazal s Duklou kontrakt, zamieril na juhozápad Slovenska.

„Nepovedal by som, že som sa na tento zápas tešil viac, na každý sa teším rovnako a vážim si každú príležitosť, ktorú v extralige dostanem. Určite som však mal väčšiu motiváciu ukázať sa proti bývalým spoluhráčom,“ konštatoval Giľák.

„Hralo sa mi rovnako ako na iných štadiónoch. Všade sú totiž prázdne tribúny a atmosféra je taká, aká je. Nevnímal som to, že hrám v Michalovciach. Snažil som sa odviesť stopercentný výkon.“

Nechýbalo veľa a mohol sa zapísať aj do streleckej listiny, ale v sľubnej šanci sa nepresadil.

„Taký je hokej, nie vždy sa darí. Som však rád, že to padá iným chlapcom a vyhrávame zápasy. To je pre nás najdôležitejšie,“ uviedol 25-ročný odchovanec spišskonovoveského hokeja a na margo víťaznej šnúry povedal: „Máme z toho radosť. Snažíme sa hrať svoj hokej a nepozerať na súpera. Je jedno, či hráme proti Michalovciam, Slovanu alebo Detve, vždy ideme za víťazstvom.“

Za nájazdového špecialistu sa nepovažuje Samuel Zahradník bol v uplynulom týždni hviezdou hokejových portálov. Neznámy útočník sa do povedomia fanúšikov dostal vďaka tomu, že v domácom stretnutí proti Zvolenu predviedol dva ukážkovo zvládnuté nájazdy, ktoré len tak nevidieť. „Do ďalšieho dňa som ani netušil, čo som to urobil. Začali mi chodiť desiatky správ na sociálnych sieťach, ale po 24 hodinách som sa na to snažil zabudnúť a koncentrovať sa na ďalší zápas,“ vyjadril sa Zahradník. „Za žiadneho nájazdového špecialistu sa však nepovažujem. Veril som si, vedel som, čo urobím a padlo mi to tam,“ pokračoval 21-ročný hráč so šikovnými rukami, ktorý v uplynulej sezóne bodovo ťahal prvoligovú Žilinu. Ako dodal, takéto samostatné nájazdy často netrénuje. „Musím sa však priznať, že prvýkrát som to skúšal ešte v čase, keď som hral za zvolenský dorast. Teraz to bola taká čerešnička na torte, že mi vyšli oba.“