Sagan je stále extra trieda, no uškodilo mu prerušenie sezóny

Aká bola sezóna slovenského cyklistu?

26. okt 2020 o 14:00 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Bola to zvláštna sezóna. Nahustená a postavená na hlavu.

Flámske klasiky, ktoré hlavnú cyklistickú sezónu zvyčajne otvárajú, boli teraz až v jej závere. A po prvý raz od začiatku svojej profesionálnej kariéry na nich Peter Sagan neštartoval.

Pre slovenského cyklistu to bola sezóna nových výziev. Po prvý raz sa postavil na štart Giro d’Italia, ktoré šiel krátko po tom, ako dokončil Tour de France.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pritom medzi oboma pretekmi bolo len dvanásť dní voľna. Oveľa menej, ako by bolo pri klasickej sezóne. O to viac bola táto kombinácia náročná.

„Môže to byť aj trochu výzva. Vražedná kombinácia je to pre pretekárov, ktorí by chceli vyhrať alebo idú na doraz v každej etape. Ja dúfam, že niektoré etapy budem môcť vypustiť. Mohol by som to zvládnuť,“ vysvetľoval Sagan pred augustovým reštartom sezóny v rozhovore pre slovenské médiá.

Pre výzvu musel niečo obetovať

Súvisiaci článok Písomky z chémie aj tréningy boli tímová práca, spomína Saganov kolega Čítajte

Pre kombináciu Tour a Gira však musel vo svojom programe škrtať. Okrem flámskych klasík vynechal aj slovenský šampionát v Mladej Boleslavi.

Naň ho nepustil tím Bora-Hansgrohe, aby sa nevystavil riziku ochorenia krátko pred štartom Tour.

A po prvý raz v seniorskej kariére vynechal Sagan aj svetový šampionát. Akokoľvek bola doteraz trasa majstrovstiev náročná, vždy na nich štartoval.

Stalo sa, že trať bola nad jeho sily a do cieľa neprišiel. No tento rok na šampionáte v Imole vôbec neštartoval. Vynechal ho preto, že medzi Girom a Tour bola veľmi krátka prestávka.

„Nemôžeme mať v živote všetko. Takto sa vyvinula situácia. Sezóna bude krátka, ale o to náročnejšia. Nedá sa stihnúť všetko,“ komentoval Sagan.

Hoci sezónu okresala pandémia koronavírusu takmer až na kosť, Žilinčan bol v podstate neustále na súťažiach. Po reštarte mal veľmi nahustený program.

Celkovo absolvoval 64 súťažných dní. Spomedzi profesionálov ich mali viac aktuálne len traja cyklisti. Je to rarita, pretože lídri zvyknú absolvovať menej štartov.

Pripomenul svoje najväčšie víťazstvá

Z cieľov, ktoré Sagan v tejto sezóne mal, splnil jediný.