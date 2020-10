Slovan bude pre Kmotríka riešiť disciplinárka, podnet podá Tarkovič

Prípad sleduje celé Slovensko, vraví.

26. okt 2020 o 17:10 Titanilla Bődová

BRATISLAVA. V nedeľňajšom zápase Fortuna ligy medzi Dunajskou Stredou a Slovanom Bratislava koučoval mužstvo hostí z lavičky generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.

V zápise bol uvedený ako vedúci mužstva, trénerskú kvalifikáciu nemá.

Riaditeľ technického úseku Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a zároveň poverený reprezentačný tréner Štefan Tarkovič pre denník SME potvrdil, že ide o porušenie pravidiel.

Tarkovič podá podnet

Tarkovič povedal, že doba prináša špecifické situácie, ktoré musia jednotlivé kluby riešiť. Prípad Kmotríka mladšieho má preňho dvojitý rozmer.

„Prvý je legislatívy rámec, rozpis súťaže, kde sa jednoznačne vymedzuje, kto môže koučovať a za akých podmienok. Z tohto pohľadu Slovan porušil rozpis súťaže a ja ako technický riaditeľ som povinný podať podnet na prešetrenie disciplinárnej komisii, čo, samozrejme, aj urobím," priznal.

"Druhý rozmer je morálny: chápem, že Ivan Kmotrík sa snažil pomôcť mužstvu ako najlepšie vedel, dať mu čo najviac, na druhej strane, jediný človek, ktorý je zodpovedný za činnosť realizačného tímu, je hlavný tréner," zdôraznil Tarkovič.

"V zápise bol uvedený ako hlavný tréner Stanislav Moravec a tým pádom on bol zodpovedný za prípravu a vedenie tohto družstva,“ zdôraznil.

Dodal, že aj doteraz vždy podal podnet na prešetrenie, keď došlo k porušeniu rozpisu súťaže.

„Keďže ide o Slovan, prípad sleduje celé Slovensko, ale aj keby sa stala takáto situácia kdekoľvek inde, postupoval by som rovnako,“ dodal Tarkovič.

Rozhodca Kmotríka neupozornil

Kmotrík mladší po zápase tvrdil, že na lavičke sa všetci dostali k slovu. Z tribúny to však vyzeralo tak, že Stanislav Moravec a Szilárd Németh, ktorí boli v zápise o stretnutí uvedení ako hlavný tréner, respektíve asistent trénera, boli počas stretnutia len marginálnymi postavami.

Kmotríkovo vystupovanie prekvapilo aj trénera Dunajskej Stredy Bernda Strocka.

„V mojej krajine, ak niekto nemá licenciu, tak nemôže koučovať tím,“ povedal nemecký tréner po zápase.

Dodal však, že ak Kmotrík nebol oprávnený stáť a dávať pokyny hráčom, mal ho upozorniť rozhodca.

Stáť môže len hlavný tréner V aktuálnom Rozpise súťaží Únie ligových klubov je uvedené: „Viesť družstvo v priebehu majstrovského stretnutia a stáť v technickej zóne môže výlučne hlavný tréner s požadovanou trénerskou licenciou. Asistenti trénera, resp. tréner brankárov, uvedení v zápise o stretnutí, majú oprávnenie vydávať krátke pokyny, a to iba v špecifických situáciách. V prípade porušenia tohto nariadenia riaditeľ Technického úseku SFZ (alebo osoba ním poverená, ktorá je zároveň spôsobilá na takúto činnosť) na základe objektívnych skutočností podá voči trénerovi a FK podnet na začatie disciplinárneho konania.”

Podobný názor mali aj viaceré trénerské osobnosti v ankete SME.

„V prvom rade treba pokutovať rozhodcov, dať im exemplárny dištanc, v lige nemajú čo hľadať,“ domnieval sa šéf Únie futbalových trénerov Ladislav Borbély.

Čo ak by Slovan nemal rezervu?

Oslovili sme predsedu Komisie rozhodcov SFZ, Mariána Ružbarského, či aj podľa neho rozhodcovia pochybili.

„Pravidlá hovoria, že v jednom okamihu môže dávať pokyny z lavičky len jedna osoba, a nešpecifikujú, ktorá. To bolo dodržané. Rozpis ÚLK upresňuje, že to môže byť hlavný tréner,“ začal s výkladom Ružbarský.

Upresnenie v rozpise slovenského orgánu riadiaceho najvyššiu súťaž vzniklo práve preto, lebo v minulosti trénerov bez požadovanej kvalifikácie dávali kluby na súpisku ako asistentov. Ten, čo bol na papieri hlavný tréner, nemal vplyv na tréningový proces mužstva.

„Slovan mal teraz celý realizačný tím v karanténe. Síce majú béčko, ale otázka znie, aký je vplyv realizačného tímu rezervy na mužstvo. Či hráčom A-mužstva nie je bližšia väzba s generálnym riaditeľom, ako s trénerom béčka. Sú aj také mužstvá, čo nemajú rezervný tím, koho by tam mali dať? Toto je všetko na diskusiu,“ pokračoval šéf komisie rozhodcov.

Uznal, že rozhodcovia si to mali odkontrolovať, ale zdôraznil, že bola to špecifická situácia. „Je to chyba, ale zase by som z toho nerobil takú vedu, keďže je to špecifická situácia v období Covidu-19.

Hlavný tréner Darko Milanič nebol prítomný na stretnutí. Zoberme si situáciu, že daný klub nemá béčko, tak bude koučovať ten, čo je uvedený v tom zápise, hoci aj vedúci mužstva,“ dodal Ružbarský.

Potvrdil však, že sa komisia rozhodcov bude prípadom zaoberať na svojom zasadnutí budúci týždeň.