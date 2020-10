Nemecké kluby nechcú uvoľniť hráčov do reprezentácií, týka sa to aj Urbana

Finálne rozhodnutie bude na EHF.

26. okt 2020 o 18:46 Patrik Fotta

KOŠICE. Slovenský hádzanársky reprezentant Tomáš Urban, ktorý pôsobí v nemeckom druholigovom Emsdettene, by rád pomohol národnému tímu v nadchádzajúcich zápasoch Euro Cupu proti Chorvátsku a Španielsku.

Nemecké kluby však vydali oficiálne stanovisko, v ktorom sa uvádza, že hráčov nechcú pre situáciu s pandémiou nového koronavírusu uvoľniť.

Posledné slovo bude mať Európska hádzanárska federácia (EHF), ktorá môže mužstvám nariadiť, aby hráčov do reprezentácií pustili.

Začali s 300 divákmi, teraz hrajú bez nich

Situácia v Nemecku z hľadiska opatrení je počas druhej vlny pandémie odlišná, ako to bolo pred niekoľkými mesiacmi.

„Závisí to od danej oblasti, v ktorej sa človek nachádza. V každom meste alebo kraji môžu byť osobitné opatrenia či nariadenia. U nás počas minulého týždňa stúpol počet nakazených. Pôvodne sme mali ísť z 300 na 600 divákov na zápase. Keďže sa ale situácia zhoršila, divákov na štadióne zakázali úplne,“ povedal Urban.

Aj v Nemecku musia hráči podstupovať pravidelné testovanie.

„Opatrenia sú trochu striktnejšie, pretože na začiatku sezóny sme boli testovaní len raz do týždňa a teraz je to už dvakrát. Dôležité ale je, že vôbec hráme. Zopár zápasov bolo preložených, keďže v tímoch mali karanténu. Ak ale majú hráči negatívne testy, môžu pokračovať v tréningoch aj v zápasoch,“ priblížil.

„Počas prvej vlny prišli plošné opatrenia, ktoré platili rovnako pre všetkých. Teraz je to iné v tom, že každý kraj si nastavuje vlastné opatrenia podľa aktuálnej situácie," uviedol.

Atmosféru si musia hráči robiť sami

V Nemecku sú hádzanárski fanúšikovia známi tým, že počas zápasov dokážu svoje mužstvo intenzívne a veľmi emotívne podporovať.

Pri prázdnych tribúnach sa však hráčom motivuje omnoho náročnejšie.

„Keď hráme zápas bez divákov, je to akoby sme trénovali. Keď sme mali hoci len tristo divákov, bolo to úplne iné. Mali sme tam náš fanklub, ktorý povzbudzoval. Dokonca mali povolené aj bubny. Teraz si musíme robiť atmosféru sami. Je to citeľné, pretože aj v minulej sezóne sme mali na domácich zápasoch okolo dvetisíc ľudí. Musíme sa so situáciou jednoducho vyrovnať.“

Emsdetten na začiatku sezóny hľadá formu. V štyroch zápasoch ani raz nevyhral.

„Ciele pred sezónou sme si dali vysoké. Treba si ale priznať, že doposiaľ sa nám vôbec nedarí podľa našich predstáv. Na konte máme štyri prehry, čo nie je dobré. Rátali sme, že nejaké body nazbierame, ale to sa nestalo. Musíme sa z toho rýchlo spamätať. Sezóna bude veľmi dlhá a my sa nemôžeme dostať pod tlak, ktorý vyplýva z bojov o udržanie sa v lige,“ povedal Urban.

Finálne rozhodnutie je na EHF

Na budúci týždeň čakajú slovenskú reprezentáciu zápasy Euro Cupu proti Chorvátsku a Španielsku.

Nemecké kluby vyjadrili odmietavý postoj uvoľňovať hráčov počas pandémie a tak nie je isté, či sa Urban spomínaného dvojzápasu zúčastní.

„Medzi klubmi a EHF je dohoda, že na oficiálne reprezentačné termíny musia reprezentantov uvoľniť. Bude dôležité, aké plošné rozhodnutie sa v tejto veci prijme. Momentálne oficiálne stanovisko klubov I. a II. ligy znie, že hráčov pustiť do reprezentácie nechcú. Dôvodom je obava z nákazy koronavírusom. Finálne rozhodnutie prijme EHF, pretože kluby sa musia riadiť stanoviskom federácie.“

Košický rodák verí, že sa celá situácia vyjasní a v súbojoch proti Chorvátsku a Španielsku bude môcť nastúpiť.

„Pozvánku do reprezentácie som dostal a veľmi sa na to teším. Čakajú nás dva ťažké duely, ktoré nehrávame často. Bohužiaľ, nemám to vo vlastných rukách a musím si počkať na rozhodnutie EHF, ktoré by malo padnúť v najbližších dňoch. Pevne verím, že bude pozitívne.“