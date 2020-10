Škrtel môže brániť Neymara, Makovi bude pískať Slovák. Pozrite si dnešný program

Šláger sa hrá v Turíne.

28. okt 2020 o 8:00 TASR

E-skupina

18:55 FK Krasnodar - Chelsea Londýn

21:00 FC Sevilla - Stade Rennes

F-skupina

21:00 Borussia Dortmund - Zenit Petrohrad

21:00 Club Bruggy - Lazio Rím

G-skupina

21:00 Ferencváros Budapešť - Dynamo Kyjev

21:00 Juventus Turín - FC Barcelona

H-skupina

18:55 Istanbul Basaksehir - Paríž St. Germain

21:00 Manchester United - RB Lipsko

Článok pokračuje pod video reklamou

Čo dnes ponúkne Liga majstrov

V šlágri stredajšieho programu si futbalisti Juventusu Turín zmerajú sily s FC Barcelona. Domácim bude pre koronavírus absentovať Cristiano Ronaldo, zatiaľ čo v tíme hostí by nemal chýbať Lionel Messi.

Maďarský zástupca v kádri so slovenským reprezentačným krídelníkom Róbertom Makom sa do hlavnej fázy prebojoval po 25 rokoch a v stredu sa doma pokúsi zabodovať proti Kyjevu, s ktorým by sa chcel pobiť o tretie miesto.

Duel v budapeštianskej Groupama Arene povedie slovenský rozhodca Ivan Kružliak, ktorému budú asistovať krajan Tomáš Somoláni a Francúz Cyril Gringore. Štvrtým arbitrom je ďalší Slovák Boris Marhefka.

Veľký sviatok sa chystá v Krasnodare, kam zavíta londýnska Chelsea. Ruský tím získal vo svojej premiére v Lige majstrov bod na ihrisku Stade Rennes (1:1), Chelsea v prvom kole remizovala doma s FC Sevilla 0:0.

Z pohľadu slovenského fanúšika bude zaujímavý zápas v Istanbule. V stretnutí medzi Basaksehirom a Parížom St. Germain by mal hosťujúceho útočníka Neymara brániť slovenský obranca Martin Škrtel.

V druhom stretnutí skupiny Manchester United privíta Lipsko.

V F-skupine budú Bruggy čeliť rímskemu Laziu, na ktorého súpiske je aj slovenský stopér Denis Vavro.

Oba tímy v prvom kole zabodovali naplno, Belgičania si odviezli výhru 2:1 z ihriska Zenitu Petrohrad a ich najbližší súper získal cenný skalp Borussie Dortmund (3:1).