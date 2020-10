Čistil toalety, bol na odpis. Bamford je objavom Premier League

Cez víkend strelil hetrik do siete Aston Villy.

28. okt 2020 o 10:10 Ivan Mriška

LEEDS, BRATISLAVA. Vie hrať na klavíri, husliach, gitare aj saxofóne. Dohovorí sa po francúzsky, španielsky, nemecky a, samozrejme, po anglicky.

Na strednej škole patril k najšikovnejším študentom. To nie sú typické údaje v životopise profesionálneho futbalistu.

Patrick Bamford je najnovším objavom anglickej Premier League. Útočník tímu Leeds United sa cez víkend blysol hetrikom do siete Aston Villy a v tejto sezóne strelil už šesť gólov.

Chelsea ho nechcela

S profesionálnym futbalom začínal v klube Nottingham Forest, za ktorý však nastúpil len v dvoch zápasoch The Championship (druhá najvyššia súťaž).

„V klube som čistil toalety a drhol podlahu v sprche. Každý večer som odchádzal domov s otázkou, ako sa dostať preč,“ približoval Bamford pre Daily Mail.

Impulzom pre vtedy 20-ročného futbalistu mal byť prestup do londýnskej Chelsea FC, ktorá zaňho zaplatila 1,7 milióna eur.

Patrick Bamford (v bielom) strelil za 6 zápasov 6 gólov. (zdroj: TASR)

Ale nebol. Manažéri mu neverili a klub ho posielal na hosťovania. Dovedna vystriedal šesť klubov.

Bývalý mládežnícky reprezentant Írska a Anglicka hrával tretiu ligu za Milton Keynes, neskôr nastupoval za Derby County a Middlesbrough v Championship.

V sezóne 2014/15 nastrieľal v druhej najvyššej súťaži 17 gólov a vypýtal si miestenku v Premier League.

„Skončilo sa to katastrofou. Z kanoniera sa stal náhradník v Crystal Palace a Norwich City,“ napísal Daily Mail.

Bamford: Nedostal som šancu

Jeho posledným klubom z najvyššej súťaže, v ktorom hosťoval, bol Burnley FC. Nastúpil zaň len v šiestich stretnutiach. Inak sedel na lavičke.

„Tréner Sean Dyche a ja sme si nepadli do oka. Nedostal som šancu. So spoluhráčmi som si rozumel dobre, ale s ním nie. Nemal ma rád pre moju dobrú výchovu a kvalitné vzdelanie,“ povedal Bamford v roku 2017 pre Sportsmail.

„Vraj som nebol zvyknutý poriadne trénovať. Vraj ma tak vychovali. To nebola pravda, rodičia mi nikdy nedali nič zadarmo. Keď som niečo začal, musel som to dokončiť. Ale to ľudia nevedia,“ dodal.

Bielsa mal vážny záujem

Večne skúšaného hráča v januári 2017 kúpil Middlesbrough. Zaplatil zaňho šesť miliónov eur.

Po roku o jeho služby prejavil vážny záujem argentínsky tréner Marcelo Bielsa z vtedy druholigového Leeds United. A dal mu šancu.

„Premier League je iba špička ľadovca. Anglicko je jediná krajina, ktorá má štyri profesionálne súťaže. Odkedy som sem prišiel, videl som veľa zápasov v tretej či štvrtej najvyššej súťaži.

Nehrajú tam žiadne podradné tímy. Tieto kluby sú významnou esenciou anglického futbalu,“ povedal nedávno Bielsa pre The Telegraph.

V minulom ročníku druhej anglickej ligy nasúkal 16 gólov. (zdroj: TASR)

V minulej sezóne nastrieľal Bamford za Leeds šestnásť gólov a pomohol mu po rokoch vrátiť sa medzi anglickú elitu.

Získal sebavedomie a bol kľúčovým hráčom tímu pri postupe do Premier League. Bielsa mu dôveruje, rozumejú si. Podľa anglických médií tomu napomáha aj to, že Bamford hovorí po španielsky.

V decembri s motiváciou navyše

Bamford má teraz 27 rokov a pôsobí už v deviatom profesionálnom klube. Kritici ho pred týmto ročníkom odpisovali.

Momentálne je však so šiestimi presnými zásahmi tretím najlepším strelcom Premier League. Pred ním sú len osemgólový Heung-Min Son z Tottenhamu a sedemgólový Dominic Calvert-Lewin z Evertonu.

Médiá sa nevedia dočkať, kedy Bamford nastúpi proti klubu, ktorý mu nedal príležitosť. Skóruje Bamford aj proti Chelsea?

Výnimočný bude pre neho aj súboj proti trénerovi Seanovi Dychemu a jeho Burnley. Oba zápasy sa hrajú v decembri.