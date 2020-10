V zámorskej WHL sa mu strelecky darilo, Okuliar skóroval už aj medzi seniormi

V Liptovskom Mikuláši získava zápasovú prax.

28. okt 2020 o 11:44 SITA

BRATISLAVA. V minulej sezóne nastrieľal v kanadskej juniorskej súťaži Western Hockey League 33 gólov v 55 zápasoch. Teraz si hneď v sezónnej premiére otvoril strelecký účet medzi seniormi v Tipos extralige.

Premiérový gól ho teší

Talentovaný 20-ročný útočník Oliver Okuliar v utorok večer v Steel aréne v 45. minúte znížil z pohľadu Liptovského Mikuláša na priebežných 1:3. Obrat sa však nekonal, hostia odchádzali z Košíc s nádielkou 1:5.

"Radšej by som prijal body, no priznávam, že aj prvý seniorský gól teší. Bola to pekná akcia, zakončená dobrou prihrávkou Markusa Michalíka. V podstate sme stáli od začiatku októbra a pre každého to bolo ťažké.

Nemali sme dostatočný priestor na trénovanie. Akoby sme teraz začínali odznova," uviedol Oliver Okuliar v rozhovore na oficiálnom webe SZĽH.

Získava zápasovú prax

Pár zápasov odohral v najvyššej slovenskej súťaži už v sezóne 2017/2018, vtedy v dresoch Dukly Trenčín a výberu Slovenska do 20 rokov. Do kanadského bodovania sa vtedy ešte mladučký útočník nezapísal.

Účastník uplynulých majstrovstiev sveta do 20 rokov v českom Třinci patrí do kategórie hráčov, ktorí sa prišli na Slovensko rozohrať pred nástupom k zámorským klubom.

S Lethbridgeom vo WHL má podpísaný kontrakt. Ťažko sa však v týchto dňoch rýchlo sa šíriaceho koronavírusu môže presunúť do zámoria.

"Cestovanie do zahraničia v tejto chvíli neprichádza do úvahy. Doma pobudnem najbližšie týždne, možno až mesiace. Tento čas chcem využiť na získavanie zápasovej praxe v extralige. Potom by som mal byť uvoľnený do kanadskej juniorky,“ vysvetlil Okuliar.

Okuliar: Vynárajú sa otázniky

Hráči so zámorským pôsobiskom pôvodne mali opustiť Európu koncom novembra. Táto alternatíva sa však s pribúdajúcim časom stáva čoraz menej reálnejšou.

"Do dnešných dní sa vynárajú otázniky, či sa vôbec bude hrať play off a akým spôsobom. Všetci veríme, že v januári vycestujeme do svojich klubov a pandémia sa trochu upokojí.

Rovnako tak dúfame, že odohráme aj Memorial Cup a celá sezóna sa skončí regulárne. Mám pred sebou posledný rok v juniorke a určite sa chcem ešte ukázať," dodal Okuliar pre hockeyslovakia.sk.