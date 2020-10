V Košiciach postavia aj akadémiu. Prevádzku spustia zrejme o rok

Chýbajúce milióny žiadajú od ministerstva.

28. okt 2020 o 16:30 Daniel Dedina

KOŠICE. Košice sú o krok bližšie k futbalovému štadiónu, ktorý má byť pýchou druhého najväčšieho mesta na Slovensku.

Výstavba Košickej futbalovej arény (KFA) finišuje s prvou fázou. Tá je už ukončená, no proces kolaudácie sa pre súčasné obmedzenia predĺži, pravdepodobne do novembra.

Poslanci mestského zastupiteľstva navyše na nedávnom zasadnutí schválili možnosť prenájmu pozemkov pre klub FC Košice na vybudovanie futbalovej akadémie - na tridsať rokov za symbolické jedno euro.

„Sú viazané špecificky na tento účel. Pracujeme ešte na tom, ako to vyriešiť zmluvne. Klub opakovane prejavil záujem a aj nám záleží na tom, aby sme dokázali využiť možnosti, ktoré sú. Zároveň čakáme, ako sa k celému projektu postaví ministerstvo,“ hovorí predseda predstavenstva spoločnosti KFA a námestník košického primátora Marcel Gibóda.

Na úvod s dvomi ihriskami

„Veľmi sa z toho tešíme a sme pripravení to využiť. Verím, že v krátkej dobe dôjde k podpisu nájomnej zmluvy,“ neskrýva nadšenie prezident FC Košice Dušan Trnka.

Poskytnuté podmienky sú podľa neho v súlade s tým, čo bolo predrokované.

„Treba si uvedomiť, že tam pôjde veľmi vysoká investícia,“ zdôraznil.

V akadémii pri novom štadióne by mali okrem hlavnej budovy vzniknúť na začiatku dve ihriská.

„Budeme robiť všetko pre to, aby sme našli priestor ešte pre ďalšie dve tréningové plochy, plus nejaké miniihriská,“ prezradil Trnka.

Verí, že s výstavbou akadémie by sa mohlo začať v marci budúceho roka.

Prispejú aj na prevádzku KFA

Zastupiteľstvo schválilo aj vyčlenenie finančných prostriedkov pre chod nového štadióna na roky 2021 až 2023.

Klub FC Košice sa okrem financovania akadémie má podieľať aj na prevádzke štadióna.

Spomína sa suma 300-tisíc eur ročne, pričom celkové náklady na chod KFA sú predbežne odhadované na úrovni 800 až 880-tisíc eur.

„Zaviazali sme sa do výšky 240-tisíc eur ročne od druhého roku prenájmu, to znamená od roku 2022. Všetko bude závisieť od podmienok, za akých bude liga fungovať. Či sa bude hrať s divákmi, ako budú nastavené marketingové veci. Klub by mohol prispievať na prevádzku štadióna, ale chceli by sme vidieť aj do jeho nákladov,“ skonštatoval Trnka.

Košickí futbalisti momentálne trénujú tak, ako je povolené - maximálne v skupinách po šiestich.

V najbližších dňoch očakávajú v klube definitívny verdikt, či druhá liga bude ešte tohto roku pokračovať. Podľa toho nastavia ďalší režim mužstva.

Chýba ešte sedem a pol milióna

Na dokončenie košického štadióna v plnom rozsahu, teda aj s tribúnami za oboma bránkami v rámci druhej a tretej etapy výstavby či s mládežníckou akadémiou, je potrebných ešte 5,9 milióna eur.

Ďalších 1,7 milióna si vyžiada vybavenie štadióna. Dokopy ide o 7,6 milióna eur.

Táto suma už zahŕňa aj navýšenie zo strany dodávateľa vzhľadom na to, že verejná súťaž na štadión prebehla ešte v roku 2017.

So žiadosťou o poskytnutie chýbajúcich finančných prostriedkov sa kompetentní medzičasom obrátili na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.

„Na ministerstve sa teraz prioritne zaoberajú kompenzáciami pre kluby, súťaže a profesionálnych športovcov. Verím, že naša žiadosť bude posúdená ešte v priebehu tohto roka. Zároveň naďalej hľadáme partnerov, ktorí nám pomôžu s financovaním a dokončením tohto projektu,“ uvádza Gibóda.

Vyzdvihuje, že v prípade KFA pôjde o najlacnejší slovenský štadión najvyššej kategórie UEFA 4 v prepočte nákladov na jedno sedadlo.

Do tejto chvíle bolo v rámci výstavby nového futbalového štadióna v Košiciach preinvestovaných 16,9 milióna eur, z toho takmer 13 miliónov zo strany mesta.

Medzi vlastníkmi je aj Podolák

Na októbrovom zastupiteľstve došlo aj k zmene v štruktúrach spoločnosti KFA. Dominika Karaffu, ktorý sa vzdal členstva v predstavenstve KFA, nahradil doterajší člen dozornej rady Stanislav Petráš.

A ešte jedna zaujímavosť. Vo vlastníckej štruktúre KFA, v ktorej má mesto Košice vyše 99-percentný podiel, je zastúpený aj klub MFK Košice patriaci Blažejovi Podolákovi. Ide pritom o subjekt, ktorý sa už nevyskytuje na futbalovej mape Slovenska.

„Pán Podolák vlastní tri akcie spoločnosti. Existuje viacero riešení. Rozprávame sa aj o možnosti, že by sa mesto Košice stalo do budúcna stopercentným vlastníkom,“ načrtol Gibóda.

V plne dostavanej Košickej futbalovej aréne s kapacitou 12 658 miest na sedenie nájdu domovské prostredie aj slovenské reprezentačné výbery.

Slovenská liga sa na štadióne môže hrať aj pri verzii s dvomi tribúnami a kapacitou 5572 miest.

Plánované spustenie tejto etapy by sa malo uskutočniť v septembri 2021.