Česká liga bude prerušená už štvrtý týždeň, dohrávať sa bude možno na Vianoce

Šport v krajine funguje len cez výnimky.

28. okt 2020 o 15:50 SITA

BRATISLAVA. V najvyššej českej futbalovej súťaži sa nehralo počas ostatných troch víkendov a nebude sa ani počas najbližšieho.

Ligová futbalová asociácia (LFA) totiž nepochodila so žiadosťou na ministerstve zdravotníctva, ktoré v prvej dekáde októbra prerušilo športové akcie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dôvodom je stále nepriaznivá situácia v krajine v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Informoval o tom portál iDnes.cz.

"Vzhľadom k stále trvajúcim krízovým opatreniam Vlády ČR sa profesionálne súťaže neodohrajú ani cez tento víkend.

LFA preto svojich členov informovala, že siedme kolo ligy sa neodohrá skôr ako 7. novembra," uvádza sa vo vyhlásení LFA, ktorá riadi české profesionálne futbalové súťaže.

Zástupcovia v ostatných dňoch rokovali s rezortom zdravotníctva aj príslušnými orgánmi, ale nedostali kladnú odpoveď.

"Aj naďalej budeme v spolupráci s Národnou športovou agentúrou intenzívne rokovať s ministerstvom zdravotníctva aj celou vládou o tom, za akých podmienok by bolo aj počas aktuálnych opatrení možné obnoviť profesionálne futbalové súťaže v čo najskoršom termíne," informujú zástupcovia asociácie.



Naposledy sa česká futbalová liga hrala 4. októbra, o štyri dni neskôr vstúpili do platnosti prísne opatrenia. Najprv na dva týždne, no trvanie obmedzenia sú aktuálne posunuté do 3. novembra.

Výnimku dostali len medzinárodné akcie, príkladom bol tenisový turnaj WTA v Ostrave či účinkovanie českých futbalových klubov v Európskej lige.



Každým ďalším odloženým kolom narastá tlak na dohodnutý kalendár zápasov a ak Česi chcú pred zimnou prestávkou odohrať 15 kôl, hrať budú asi aj počas vianočných sviatkov.